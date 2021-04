Lundi, le gouverneur de Bangkok, Aswin Kwanmuang, a révélé sur Facebook que le Premier ministre avait été giflé d’une amende de 6000 bahts (190 $) pour son « violation » des règles du coronavirus.

«Moi-même, avec le commandant de la police du métro et des agents du poste de police de Dusit, je me suis rendu au siège du gouvernement et le Premier ministre a consenti à une amende,» Aswin a déclaré, selon la plate-forme d’information Khaosod English.

L’amende est intervenue après qu’une photo d’une réunion de vaccination du gouvernement a été publiée sur la page Facebook du Premier ministre lundi matin, révélant qu’il était la seule personne à la table sans masque.

La décision de Prayuth de ne pas porter de masque a été prise à un mauvais moment, étant donné que l’ordre de masque obligatoire du gouverneur de Bangkok a été lancé pour la première fois lundi.

Ceux qui enfreignent les règles thaïlandaises des masques faciaux peuvent recevoir des amendes allant jusqu’à 20000 bahts (640 $).

La Thaïlande a enregistré plus de 57 000 cas de Covid-19 et 148 décès.

Le Premier ministre a fait la une des journaux le mois dernier, après avoir été filmé en train de pulvériser des journalistes lors d’une conférence de presse avec un désinfectant pour les mains – un incident qui, selon certains médias, était une tentative d’esquiver les questions.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!