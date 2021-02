Aucune équipe meilleure que nous en ce moment

Ronald Koeman a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y avait une équipe en meilleure forme que son équipe de Barcelone pour le match de Ligue des champions de mardi contre le Paris Saint-Germain.

Le Barça a battu Alaves 5-1 samedi et accueilli le PSG au Camp Nou pour le match aller de leur huitième de finale à la suite d’une série de sept victoires en Liga, bien qu’ils aient perdu contre Séville au match aller. de leur demi-finale de la Copa del Rey la semaine dernière.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Insider Notebook: Le Barca intensifie sa recherche pour le prochain Pulisic, Hoppe

– Vickery: Est-il temps pour Neymar de changer son style de jeu?

Koeman a toujours minimisé les chances de succès du Barça cette saison, faisant souvent référence à une année de transition, mais l’optimisme s’est développé grâce aux performances depuis le début de l’année.

« Je ne vois pas d’autres équipes mieux que Barcelone pour le moment », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi.

« Mais je ne pense pas que ce soit bien si vous changez beaucoup de choses dans l’équipe et que vous jouez avec de jeunes joueurs pour espérer gagner la Ligue des champions. Ce n’est pas bon.

« Nous avons une bonne équipe, cependant. L’équipe fait mieux et joue à un niveau élevé. Ils sont aussi à un niveau physique élevé. Et nous avons des joueurs fantastiques, ce qui signifie que nous pouvons battre tout le monde et c’est ce que nous voulons montrer. en rivalisant avec les meilleures équipes d’Europe. «

Ronald Koeman est convaincu que Barcelone peut battre n’importe quelle équipe en Europe pour le moment. Photo de David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Le Barça manque un quatuor de joueurs clés pour le match du PSG – Sergi Roberto, Ronald Araujo, Ansu Fati et Philippe Coutinho – mais pourrait accueillir à nouveau Gerard Pique avant la date prévue.

Le défenseur est hors de combat avec un problème de genou depuis décembre mais est revenu à l’entraînement la semaine dernière et Koeman le quittera le plus tard possible avant de prendre une décision sur sa forme physique.

Pendant ce temps, le PSG sera sans Neymar blessé, l’accent étant donc mis sur Kylian Mbappe pour les aider dans leur quête de victoire au Camp Nou pour la première fois.

« Ce n’est pas juste un duel entre [Lionel] Messi et Mbappe « , a ajouté Koeman. » C’est un match entre deux équipes et l’une de ces équipes a le meilleur joueur du monde, Messi, de son côté. Nous avons besoin de lui dans sa meilleure forme pour le match nul.

« C’est la même chose pour Paris avec Mbappe, qui est un très bon joueur rapide, qui peut rendre la tâche difficile pour notre défense. Mais c’est sympa, ces joueurs doivent être appréciés en tant que fan de football. »

Messi, 33 ans, a été lié à un transfert au PSG cet été lorsque son contrat expire. Le directeur sportif du club français, Leonardo, et plusieurs joueurs ont tous exprimé ouvertement leur désir de signer si possible l’international argentin.

« Ils ne nous ont pas déstabilisés; je ne sais pas si c’était l’intention d’eux lorsqu’ils parlaient de Leo », a déclaré Koeman.

Le défenseur Jordi Alba a déclaré que les spéculations concernant l’avenir de Messi n’avaient pas affecté le vestiaire et a ajouté que le capitaine du Barca restait attaché au club.

«Même si je savais avec certitude ce que Leo allait faire, je ne le dirais pas ouvertement! Dit Alba. « Il a déjà dit quelle était son intention [to wait until the end of the season].

« Il prendra la décision qu’il doit prendre, mais pour le moment, il est engagé à Barcelone, veut avoir une belle saison et à partir de là, j’espère que nous pourrons gagner un trophée, puis Leo décidera.

« Je suis sûr que la décision qu’il prendra sera bien réfléchie et la meilleure pour lui. J’espère qu’il restera pendant de nombreuses années mais c’est une décision pour Leo et nous devons respecter tout ce qu’il décide. Mais pour le moment, il se concentre sur Barcelone. . «