Aucune éclosion active de grippe aviaire chez la volaille canadienne, selon l’ACIA

Il n’y a aucune éclosion active de grippe aviaire hautement pathogène dans les fermes avicoles canadiennes, a déclaré aujourd’hui l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

En 2024, le Canada a connu neuf éclosions d’IAHP en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

Le 2 octobre, l’ACIA a révoqué la dernière zone de contrôle primaire restante autour d’une éclosion associée à une ferme en Saskatchewan, a déclaré un porte-parole de l’agence dans un courriel. Cela signifie que certaines conditions ont été remplies dans les locaux infectés et que les restrictions de déplacement et les exigences en matière de permis ont été levées.

L’ACIA ne peut pas déclarer le Canada exempt d’IAHP tant que les critères suivants ne sont pas remplis :

Le dernier foyer d’IAHP est signalé comme fermé à l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

La dernière zone de contrôle primaire est révoquée

Il n’y a pas de résultats de laboratoire ou d’investigations en attente

Le nettoyage et la désinfection sont terminés dans tous les locaux avicoles précédemment infectés

Le Système canadien de surveillance de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire (CanNAISS) et les rapports de surveillance passive soutiennent la liberté

La WOAH valide un rapport final

« Les critères n’ont pas été remplis et, par conséquent, le statut zoosanitaire du Canada auprès de la WOAH reste « non exempt d’IA ». Les Canadiens et les intervenants de l’industrie seront informés lorsque les critères ci-dessus seront remplis pour que la situation de l’IAHP soit considérée comme résolue », a déclaré le porte-parole de l’ACIA.

L’ACIA a encouragé les producteurs à continuer d’être vigilants.

« La migration automnale des oiseaux sauvages se poursuit et le virus de la grippe aviaire continue de circuler parmi la population d’oiseaux sauvages. L’ACIA encourage tous les propriétaires d’oiseaux à maintenir des mesures de biosécurité efficaces et à signaler toute suspicion de maladie à l’ACIA », a déclaré le porte-parole.