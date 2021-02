Le chef de l’arbitrage mexicain a vigoureusement nié les accusations portées par un arbitre licencié de la Liga MX qui affirmait que son licenciement était motivé par la race.

Arturo Brizio, chef du comité d’arbitrage de la Fédération mexicaine de football (FMF), a démenti qu’il y ait eu discrimination dans le licenciement d’Adalid Maganda mardi.

Une déclaration de la FMF lundi avant le licenciement officiel de Maganda a déclaré qu’il avait été licencié pour mauvaise performance, avoir joué au noir dans des matchs non sanctionnés pendant la pandémie de coronavirus et un manque de familiarité avec VAR, entre autres problèmes.

« Absolument pas », a déclaré Brizio dans une interview à ESPN Deportes mercredi, lorsqu’on lui a demandé si Maganda avait été licenciée injustement. « Il a accepté les règles et les a enfreintes à plusieurs reprises. »

Maganda a menacé d’impliquer la FIFA dans le différend, ce à quoi Brizio a répondu en déclarant: « Nous sommes calmes et nous ne ferons pas de chantage ».

Alors que Maganda a admis avoir officié un match amateur non sanctionné dans sa propre interview avec ESPN Deportes mardi, il a contesté les allégations concernant sa forme physique et a accusé Brizio de ne pas avoir invité à des séminaires sur la façon de travailler avec VAR.

En 2018, Maganda a organisé une grève de la faim devant les bureaux de la FMF à Toluca afin de protester contre un précédent licenciement. Il a été rapidement réintégré. Entre autres affirmations, Maganda a accusé Brizio de se référer à lui par sa couleur de peau et depuis qu’il en avait rancune sur le caractère public de la manifestation en 2018.

Brizio a écarté ces affirmations, soulignant la performance finale de Maganda, un match du 10 janvier entre Toluca et Queretaro dans lequel l’arbitre a excité les fans avec des appels controversés, comme le coup final.

« Le match [between Toluca and Queretaro] était très mauvais, en termes d’arbitrage », a déclaré Brizio.

Cependant, la propre critique de Brizio du match quelques heures seulement après sa fin semblait défendre Maganda, se rangeant du côté de l’arbitre sur la plupart des jeux disputés. L’incident a incité d’autres experts à intervenir, y compris l’ancien arbitre de Liga MX Paul Delgadillo, qui pense que le licenciement de Maganda n’était pas motivé par la race, mais mal géré par Brizio.

« D’après moi, ce n’est pas une question de race, mais c’est une façon pathétique d’aborder le sujet d’un arbitre sans avenir », a déclaré Delgadillo à ESPN Mexique. « [The refereeing committee has] pas de tact pour leur dire qu’ils ne sont pas assez bons pour la Liga MX, ils ne s’assoient pas et ne parlent pas avec eux, et ce n’est pas seulement dans le cas d’Adalid. «