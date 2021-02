Thomas Tuchel a déclaré qu’il souhaitait que Christian Pulisic reste à Chelsea, mais a admis qu’aucune décision n’avait encore été prise sur les projets d’été du club.

L’international de l’USMNT n’a débuté que lors de la victoire au cinquième tour de la FA Cup à Barnsley le 11 février pendant le mandat de six matchs de Tuchel.

Pulisic est un doute pour le voyage de samedi en Premier League à Southampton, et bien que le joueur de 22 ans ait récemment raté la victoire de Chelsea à Sheffield United pour des raisons personnelles, le manque de temps de jeu a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait quitter le club cet été.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse si l’attaquant avait encore un avenir à Stamford Bridge, Tuchel a répondu: « Oui, aujourd’hui, clairement oui, mais ce n’est pas seulement mon point de vue. Nous devons voir. Pour moi, clairement oui. parce que Chelsea a acheté Christian pour une raison, pour sa qualité, pour son potentiel, et c’est notre travail de faire ressortir le meilleur de lui.

« Il a prouvé en plusieurs semaines qu’il avait le niveau pour être un joueur régulier de Chelsea, pour avoir un grand impact dans ce club. C’est un défi maintenant de maintenir ce niveau, de s’améliorer et de maintenir le niveau et de continuer à s’améliorer. »

Pulisic, qui a un contrat jusqu’en 2024, est aux prises avec des problèmes de blessures persistants depuis son arrivée à Chelsea à l’été 2019, mais en particulier après une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la défaite finale de la FA Cup en août dernier contre Arsenal.

Christian Pulisic a lutté pour le temps de jeu depuis que Thomas Tuchel est devenu entraîneur de Chelsea. Photo de Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

L’ancien entraîneur-chef de Chelsea, Frank Lampard, a révélé que le club explorait des programmes d’entraînement spécifiques au milieu des craintes que Pulisic avait du mal à faire face aux rigueurs du football régulier en équipe première.

Bien que Tuchel ne partage pas nécessairement ce point de vue, il a déclaré que Pulisic ne risquait probablement pas d’éviter un autre «cycle» de problèmes de forme physique.

« Nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas inquiets, mais le département physique et médical est là-dessus », a-t-il ajouté. «Maintenant, nous avons de petits problèmes au mollet. Il a arrêté de s’entraîner hier avant que cela ne devienne une blessure.

« Donc je ne dirais pas que c’est une blessure; pour le moment, c’est la gestion du risque de ne pas être blessé. Cela dépend de ses antécédents de blessures, donc nous ne voulons pas entrer dans le même cycle. »

« C’est parfois comme ça, et l’essentiel pour Christian est de rester positif, de garder la tête haute et, comme je l’ai déjà dit, d’être prêt car il peut avoir un grand impact quand il commence et il peut avoir un très grand impact. quand il sort du banc avec son intensité.

« Il n’y a absolument aucune décision prise pour l’été. Il n’y a tout simplement pas de temps pour cela pour le moment, et ce n’est pas le moment maintenant. Il n’y a pas besoin d’y penser aujourd’hui. »

Thiago Silva ne s’est pas remis d’un problème de cuisse et ratera le match contre Southampton, mais Tammy Abraham devait s’entraîner vendredi après-midi malgré une boiterie lors de la victoire 2-0 de lundi sur Newcastle avec un problème de cheville. Kai Havertz est également en forme après avoir secoué un coup.