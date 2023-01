Aucune date de retour fixée pour Jadon Sancho mais le patron de Manchester United, Erik Ten Hag, exhorte à la patience

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, n’a pas fixé de date pour le retour de Jadon Sancho dans l’équipe première, mais a déclaré qu’il ne compromettrait pas la récupération physique et mentale de l’ailier en le repoussant, malgré les problèmes d’attaque de l’équipe.

Sancho, 22 ans, a lutté pour la forme depuis qu’il a rejoint United depuis le Borussia Dortmund en juillet 2021. Il n’a pas joué depuis le 22 octobre et son absence, ainsi que la sortie de Cristiano Ronaldo, ont épuisé les options de United à l’avant.

Ten Hag a déclaré le mois dernier que Sancho n’était “pas dans le bon état ou dans un état de forme physique”.

Il a raté les deux matches amicaux de United en Espagne et a plutôt été placé dans un programme d’entraînement individuel aux Pays-Bas avant de retourner sur le terrain d’entraînement du club cette semaine.

« Les footballeurs ne sont pas des robots. Personne n’est pareil et vous avez besoin d’une approche individuelle. Nous avons pensé qu’en coopération avec Jadon, c’était le meilleur choix”, a déclaré Ten Hag. “Nous avons des obstacles à franchir, mais il est dans la bonne direction.

“J’aimerais que Jadon revienne le plus tôt possible, mais il y a des processus que vous ne pouvez pas forcer et celui-ci en fait partie … Je dois aussi faire preuve de patience, même si je n’ai pas la patience parce que nous avons un manque d’opportunités en première ligne.

“Pour le moment, il n’est pas en forme. Un peu de physique est aussi en rapport avec le mental mais je pense qu’il fait maintenant de bons progrès sur la partie physique et ça va l’aider. J’espère qu’il pourra revenir rapidement mais je ne peux pas dire combien de temps ce sera.”

United cherchera sa septième victoire consécutive dans toutes les compétitions lorsqu’il affrontera une équipe d’Everton en difficulté en FA Cup vendredi.

