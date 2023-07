Aucune croissance sur le feu de forêt du nord de Kelowna

Le feu de forêt de Knox Mountain n’a montré aucune croissance du jour au lendemain après avoir créé une journée anxieuse du Canada à Kelowna.

Le feu de forêt a été découvert juste avant 14 heures le 1er juillet et a atteint 6,5 hectares au cours de la journée.

L’incendie a déclenché des ordres d’évacuation pour 448 propriétés dans le nord de Kelowna.

L’ordre d’évacuation a été levé, mais les propriétés de Knox Mountain, Poplar Point, Wilden et Magic Estates restent en alerte d’évacuation.

L’incendie est soupçonné d’être d’origine humaine et ne devrait pas s’étendre.

