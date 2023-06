Aucune conséquence de perdre en MLS en raison d’un manque de pro / rel

Gareth Bale a affirmé que l’atmosphère plus détendue de la MLS se résume au fait qu’il s’agit d’une ligue fermée. L’ancien ailier du Los Angeles FC a fait ces commentaires lors d’une récente interview avec BT Sport. Les autres joueurs à la retraite Peter Crouch et Jermaine Jenas ont mené l’interview.

Crouch a demandé à Bale s’il avait des conseils pour Lionel Messi sur son prochain déménagement à Miami. La superstar argentine a récemment conclu un accord avec l’équipe MLS après son départ du Paris Saint-Germain. Le premier match de Messi avec son nouveau club devrait être contre l’équipe mexicaine Cruz Azul le 21 juillet.

Bale affirme que Messi appréciera la MLS détendue

« C’est beaucoup plus froid », a déclaré Bale BT Sport. « Si vous perdez au Real Madrid, c’est comme si le monde était fini. Tu es crucifié, tu te sens mal, tu rentres chez toi et tu n’es pas content.

« Ils acceptent de perdre un peu plus [in MLS]. Il n’y a pas de conséquence. Vous ne pouvez pas être relégué là-bas. Lorsque vous perdez une partie, vous passez à la suivante. Ils acceptent beaucoup mieux de perdre là-bas. Ils savent perdre mais ils célèbrent chaque victoire comme si vous aviez remporté le championnat. Il va certainement l’apprécier.

Bale a quitté Madrid pour LAFC à l’été 2022. Il n’a réussi à disputer que 13 matchs au total avec le club au cours de sa seule saison aux États-Unis. Néanmoins, l’ancien international gallois a aidé l’équipe à remporter le titre de la Coupe MLS contre Philadelphie. En fait, son but dans le temps additionnel a égalé le match de championnat et a permis au match d’aller aux tirs au but.

Pro/rel ne semble pas arriver de sitôt en MLS

L’idée de mettre en œuvre la promotion et la relégation en MLS a été un sujet très débattu ces dernières années. De nombreux fans de football aux États-Unis sont d’accord avec Bale et espèrent qu’une ligue ouverte sera bientôt introduite. Cependant, le commissaire de la MLS, Don Garber, a depuis versé de l’eau froide sur le plan. Les fans ne doivent pas s’attendre à des modifications du format actuel dans un avenir prévisible.

