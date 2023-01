“Aucune chance” que Christian Pulisic quitte le club après une blessure

Le manager de Chelsea, Graham Potter, a exclu la possibilité que Christian Pulisic quitte le club ce mois-ci suite à sa blessure au genou.

Manchester United et Newcastle faisaient partie des clubs surveillant l’international américain alors que des sources ont déclaré à ESPN qu’il envisageait de relancer sa carrière en club, n’ayant commencé que six matches de Premier League cette saison.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Cependant, le joueur de 24 ans devrait être mis à l’écart pendant environ deux mois à la suite d’un problème rencontré lors de la défaite en championnat de la semaine dernière contre Manchester City et Potter a rejeté l’idée que Pulisic pourrait changer de club avant la fin de la saison.

“Aucune chance [of Pulisic leaving]non,” dit Potter. “Il n’a jamais été question de quoi que ce soit à ce sujet de toute façon, mais il y a quelques mois [out].

“Il est déçu [to be injured] mais il est optimiste qu’il peut revenir plus vite que les deux mois, donc il est dans cette phase où il essaie juste de croiser les doigts et j’espère que sa rééducation se passera bien.”

Chelsea affrontera Crystal Palace à Stamford Bridge dimanche dans le but d’inverser une série alarmante de sept défaites lors de ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues, retombant à la 10e place du tableau.

Pierre-Emerick Aubameyang traverse une période personnelle difficile après avoir été remplaçant contre City avant de rester sur le banc alors que Chelsea a perdu contre Fulham jeudi.

Potter a effectué quatre changements en fin de match, mais bien que son équipe ait besoin d’un but, l’attaquant est resté un remplaçant inutilisé et des sources ont déclaré à ESPN qu’Aubameyang était de plus en plus frustré par son rôle au club.

Depuis son arrivée dans un contrat de 12 millions de livres sterling en provenance de Barcelone cet été, Aubameyang n’a commencé que quatre matches de championnat. Le joueur de 33 ans a marqué trois buts en 15 apparitions à ce jour.

Les règles de la FIFA empêchent Aubameyang de jouer pour un troisième club différent au cours de la même saison et Potter a insisté sur le fait qu’il avait un avenir à Chelsea.

“Il est là, il a eu un problème de dos après [the league game against] Manchester City et c’est pourquoi il était absent [in the FA Cup game against] Ville », a déclaré Potter.

“Aujourd’hui, nous sommes allés avec Kai. Il fait partie de notre équipe, c’est un joueur important pour nous et je suis sûr qu’il peut nous aider à aller de l’avant.”