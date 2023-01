“Aucune chance” Man City arrête Arsenal sous sa forme actuelle

Pep Guardiola a averti ses joueurs de Manchester City qu’il n’y avait “aucune chance” qu’ils rattrapent Arsenal, leader de la Premier League, à moins qu’ils n’améliorent leurs performances récentes.

City a perdu huit points lors de ses six derniers matchs de Premier League pour suivre Arsenal de cinq points, après avoir joué un match de plus.

Lorsqu’on lui a demandé si la rencontre d’Arsenal avec les autres challengers de Manchester United dimanche représentait une chance pour son équipe de combler l’écart, Guardiola a insisté sur le fait que cela n’aurait pas d’importance à moins qu’ils n’améliorent leur propre forme.

“Il ne s’agit pas de ça”, a-t-il déclaré aux journalistes. “[Even if] ils perdent contre United, si nous jouons de cette façon, nous n’allons pas gagner, nous n’allons pas les rattraper. Nous devons nous changer.

“Écoutez, nous sommes deuxièmes du tableau”, a-t-il ajouté. “Nous ne sommes pas à 25 points d’Arsenal, nous y sommes quand même. Il reste 57 points à jouer.”

Mais quant à savoir s’ils peuvent encore remporter le titre cette saison, Guardiola a répondu : “De cette façon, aucune chance.

“Nous avons la FA Cup, nous avons la Ligue des champions et la saison prochaine mais le club doit réagir.”

Pep Guardiola a de nouveau exprimé sa frustration face à la forme actuelle de Manchester City. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

City regardait une troisième défaite consécutive alors qu’il menait Tottenham 2-0 à la mi-temps jeudi. Mais malgré un retour passionnant en seconde période pour triompher 4-2, Guardiola a par la suite critiqué ses joueurs et les fans du club pour leur complaisance après avoir remporté quatre titres de Premier League en cinq ans.

Avant d’accueillir les Wolves dimanche, l’ancien joueur et entraîneur de Barcelone a répété son message.

“J’ai gagné quatre ligues en Espagne quand j’étais joueur. Quatre de suite et le cinquième n’était pas le même, et le sixième n’était pas le même. Je n’étais pas assez affamé. [Too much] caviar.

“Je comprends les joueurs mais je suis là [to motivate them] et le président le sait. Je veux être ici, mais si je perds l’équipe, je ne peux pas être ici.”

Contrairement à sa propre équipe, Guardiola ne tarit pas d’éloges sur Arsenal, dirigé par son ancien assistant Mikel Arteta.

“Ils ont tout. [They are good] coups de pied arrêtés, bonne organisation défensive. Comment ils gagnent des duels, comment ils fêtent leurs buts, comment ils parlent, comment ils se font des câlins, comment ils se regardent.

“C’est du football, c’est aussi de la tactique. Et pour le moment, nous ne l’avons pas.”