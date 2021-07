Les secouristes cesseront de rechercher des survivants dans les décombres d’un gratte-ciel effondré à Miami, a déclaré le service d’incendie de la ville, notant que la recherche d’une semaine allait désormais permettre de récupérer les restes des victimes.

« Nous avons remarqué que le stress, la force de la pression des murs et des sols à peu près… ne soutenaient aucune chance de vie », Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré mercredi aux membres de la famille des victimes, selon l’Associated Press. Il a ajouté qu’étant donné la faible probabilité de trouver des survivants supplémentaires, l’opération de recherche et de sauvetage se concentrera sur la localisation des restes.

Notre seule responsabilité à ce stade est d’apporter la fermeture.





Quatre-vingt-six personnes sont toujours portées disparues après l’effondrement de l’immeuble en copropriété de 12 étages de la région de Miami le 24 juin, tandis que le nombre de morts est passé à 54 mercredi après que huit autres victimes ont été retirées des décombres. Aucun survivant n’a été retrouvé depuis les premières heures de la mission de sauvetage.

Le maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a également pris la parole mercredi lors d’une conférence de presse, déclarant qu’un « décision extrêmement difficile » a été fait pour arrêter l’effort de sauvetage, qui passera officiellement à une mission de récupération à minuit.

Des parties du condo laissées debout ont été démolies dimanche, permettant aux secouristes d’accéder à de nouvelles zones et laissant espérer que d’autres survivants seraient trouvés. Alors que des poches ouvertes ont été découvertes près du sous-sol et du parking, les sauveteurs n’ont retrouvé que des corps, récupérant plus d’une dizaine de victimes

Un grand jury a accepté d’enquêter sur l’effondrement, a annoncé mercredi la procureure de l’État de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, ajoutant que l’enquête serait « recherchez comment nous pouvons empêcher qu’une telle catastrophe ne se reproduise ».

Selon le New York Times, un consultant engagé pour inspecter le complexe de condominiums en 2018 a trouvé des signes de « dommages structurels majeurs » et « abondant » détérioration des colonnes de support du bâtiment. Bien que ses recommandations aient déclenché un projet de réparation coûteux, celui-ci n’avait pas encore commencé lorsque le bâtiment a cédé le mois dernier.





