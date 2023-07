Aucune caméra cachée trouvée à BC Airbnb après la plainte des invités, selon la GRC

Une enquête sur des rapports de caméras cachées à l’intérieur des prises électriques d’un Airbnb sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique n’a trouvé aucune preuve d’appareils d’enregistrement, selon la GRC.

La police a envoyé des prises de la location à Gibsons, en Colombie-Britannique, pour une analyse en laboratoire après avoir convenu avec les invités que les prises semblaient « suspectes », mais a déclaré qu’un examen médico-légal n’avait rien trouvé.

« Il a été confirmé qu’il s’agissait en fait de prises électriques et qu’elles ne contenaient pas d’appareils photo, d’objectifs ou de tout type de dispositif de stockage/d’enregistrement », ont-ils déclaré dans un communiqué. déclaration.

« Le [guests]le propriétaire et Airbnb ont tous été informés de cette découverte. »

La mise à jour de mardi met fin à une enquête qui a commencé après le week-end des invités en mars. Le groupe a téléphoné à la police après qu’une femme a déclaré avoir trouvé une caméra dans une prise de courant cassée face à la douche dans chacune des deux salles de bain de la maison.

Le groupe a contacté la police quelques jours après avoir quitté la location.

La GRC de Sunshine Coast a confirmé à l’époque que les agents avaient lancé une enquête, mais n’a pas fourni plus de détails avant la déclaration de mardi.

CBC News a depuis contacté la GRC pour obtenir de plus amples commentaires demandant combien de temps s’est écoulé entre le moment où l’incident a été signalé et le moment où ils ont fouillé et saisi les points de vente, et s’il est possible que des caméras aient été retirées entre-temps.

CBC News a également examiné un prétendu échange de texte entre l’un des plaignants et un policier qui a écrit : « Nous avons les caméras » le 7 avril. CBC News a demandé à la police si elle pouvait confirmer qu’un officier avait dit prématurément aux plaignants qu’il y avait des caméras dans unité.

La police n’a pas répondu aux demandes de commentaires mardi après-midi.

Pendant ce temps, Airbnb dit avoir levé la suspension du propriétaire.

« Nous sommes reconnaissants à la GRC de Sunshine Coast pour son enquête, et nous espérons que les invités seront rassurés par leurs conclusions. Suite à leur enquête, nous avons également réintégré l’hôte », a déclaré le porte-parole Matt McNama dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Notre position reste ferme – les caméras cachées sont interdites sur Airbnbet les problèmes de cette nature sur notre plateforme sont incroyablement rares », a-t-il écrit.