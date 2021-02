Une femme dont l’allée a été déneigée par des voisins soutenant Trump a remboursé la faveur en écrivant un éditorial dans lequel elle note que même les nazis se sont révélés parfois polis, ce qui a fait imploser les médias sociaux.

Dans un article du Los Angeles Times intitulé, «Que pouvez-vous faire pour les Trumpites d’à côté? Virginia Heffernan a relayé les émotions mitigées qu’elle ressentait après ses voisins « A fait un excellent travail » labourant l’allée de son nord de l’État de New York «Escapade pandémique» résidence secondaire sans même qu’on vous le demande. Le déneigement gratuit a apparemment déclenché une crise de propriété parce que le laboureur bénévole au bon cœur appartient à une famille de partisans de Trump. Apparemment, Heffernan ne savait pas s’il fallait les remercier ou écrire un éditorial accusateur à leur sujet. Elle a choisi ce dernier.

Décrivant ce geste altruiste comme un «Acte de gentillesse agressive», l’auteur basé à Brooklyn a déclaré que le geste était comparable aux actes de charité commis par le Hezbollah.

«Ils offrent protection et hospitalité et gagnent la fidélité de cette façon. Et ils exigent également de la dévotion à leur cause anti-sunnite brutale, nous contre eux, » a-t-elle écrit, faisant référence au militant et au groupe politique islamique, à ne pas confondre avec son voisin d’à côté qui a déneigé gratuitement son allée.

Mais Heffernan avait des analogies plus bizarres dans sa manche. Selon l’écrivain, être gentil est une tactique séculaire de toutes sortes de régimes pervers, comme la France occupée par les nazis. Dans son article, elle se souvient avoir vécu avec une famille en France qui décrivait l’administration de Vichy France comme étant « poli. »

Elle a terminé sa réflexion en observant que «Aimer son voisin est évidemment beaucoup plus facile lorsque votre quartier est plein de gens comme vous.» Elle a ajouté qu’elle était ouverte à travailler « épaule contre épaule » avec ses voisins, mais seulement lorsqu’ils reconnaissent « dommage » causée par les quatre dernières années sous Trump.

L’éditorial n’a pas bien plu à de nombreux experts politiques.

«Cette femme compare ses voisins soutenant Trump, qui ont labouré son allée, aux sympathisants nazis et au Hezbollah et se bat pour leur montrer de la gentillesse puisqu’elle ‘ne peut pas leur donner l’absolution’» » Megyn Kelly, ancienne animatrice de Fox et de NBC, a écrit en réponse à l’éditorial incendiaire. «Note aux voisins de Virginia Heffernen: ne labourez plus.»

Cette femme compare ses voisins soutenant Trump, qui ont labouré son allée, aux sympathisants nazis et au Hezbollah et aux luttes pour savoir s’il faut leur montrer de la gentillesse puisqu’elle «ne peut pas leur donner l’absolution».

Note aux voisins de Virginia Heffernen: ne labourez plus. https://t.co/ZZCnPfI46S – Megyn Kelly (@megynkelly) 7 février 2021

Son commentaire a ouvert les vannes à des remarques similaires exprimant l’incrédulité et le dégoût.

«C’est comme si les gens ne se rendaient pas compte qu’une véritable connexion humaine est, en fait, le meilleur moyen de changer les cœurs et les esprits», a écrit podcasteur populaire Katie Herzog.

Un autre commentateur m’a dit l’éditorial était « honteux » et sert d’exemple de la façon dont « aucune bonne action ne reste impunie. »

D’autres ont souligné les aspects ironiques de la pièce, observant comment Heffernan jugeait les gens différents d’elle-même sur la base de sa conviction qu’ils traitent les gens qui ne sont pas comme eux différemment.

Ironiquement, cet écrivain suppose que ceux qui sont politiquement différents d’elle traitent plus mal les gens qui sont différents que ceux qui sont les mêmes, tout en se demandant si elle peut justifier de bien les traiter quand ils sont différents d’elle. – David Lindstrom (@DLandTheBeard) 7 février 2021

Pourtant, certains ont soutenu que Heffernan avait raison de s’opposer, argumentant que le « idiotie » des partisans de Trump n’excusent pas leurs actes de gentillesse.

Sur sa page Twitter, l’écrivain a repoussé ceux qui disaient qu’elle devrait être plus reconnaissante, notant que son allée était courte, alors que admettant que la charrue gratuite était « Une faveur légitime. »

Les experts de gauche se bousculent pour diaboliser Trump et ses partisans à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier, qui a été attribuée à plusieurs morts. Depuis lors, les partisans de Trump ont été qualifiés de suprémacistes blancs et de «Insurgés», avec des termes tels que «Blancheur multiraciale» inventé pour expliquer la popularité de l’ancien président parmi les minorités.

