Aucune autre propriété n’est en ordre d’évacuation pour le feu de forêt de Keremeos Creek

Plus aucune propriété n’est sous ordre d’évacuation en raison de l’incendie de Keremeos Creek.

Les résidents de 25 propriétés le long de Green Mountain Road et de Sheep Creek Road peuvent désormais rentrer chez eux après que le district régional d’Okanagan-Similkameen a annulé tous les ordres d’évacuation pour l’incendie, à partir de 14 heures mercredi.

Les alertes ont également été annulées pour Apex Mountain, Olalla, Farleigh Lake et la route 3A.

Certaines propriétés le long de Green Mountain Road et Maroon Valley Road restent en alerte d’évacuation.

“Le feu de forêt de Keremeos Creek continuera de brûler dans la région mais ne représente actuellement aucune menace pour les habitations”, a déclaré le district régional dans une mise à jour. “Les résidents peuvent s’attendre à voir de la fumée et potentiellement du feu pendant plusieurs semaines dans les zones brûlées.”

BC Wildfire Service a déclaré dans sa mise à jour de l’après-midi que les équipes continueront de surveiller la zone, avec un comportement des incendies attendu dans la partie sud-ouest du périmètre mercredi.

“Vous verrez encore de la fumée provenant de quelques endroits”, a déclaré Hugh Murdoch, commandant des incidents du BC Wildfire Service en charge de l’incendie de Keremeos Creek. « Les efforts des gens qui combattent l’incendie au sol, dans les airs et des opérateurs d’équipement lourd ont clairement fait la différence.

L’incendie couvre actuellement 6 950 hectares.

Les ordres d’évacuation pour les résidents d’Apex Mountain Village ont été annulés mardi après-midi.

Pourtant, ceux qui se trouvent dans la région ont été invités à surveiller toute activité d’incendie en dehors de la zone brûlée, a ajouté le BC Wildfire Service.

Il y a actuellement 272 pompiers affectés à l’incendie, avec des ressources partagées entre les incendies de Keremeos Creek et Richter Mountain.

Ce dernier est considéré comme détenu par BC Wildfire Service après avoir atteint 50 hectares au milieu d’un accident de voiture sur l’autoroute 3 entre Keremeos et Osoyoos la semaine dernière.

On rappelle aux conducteurs de la région de ralentir, de surveiller les équipages et d’éviter de s’arrêter sur les routes dans le but de prendre des photos.

