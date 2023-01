Aucune arme trouvée après l’évacuation de l’autobus scolaire YSD115 de Yorkville, fouillée par la police et les responsables de l’école – Shaw Local

Les élèves du Yorkville Middle School ont été évacués d’un bus du district scolaire 115 de Yorkville et le bus a été fouillé mardi après-midi après que les responsables du district scolaire ont appris que des étudiants avaient déclaré qu’il y avait une arme à feu dans le bus.

“A aucun moment, cependant, il n’y a eu d’arme réelle”, ont déclaré les responsables de l’YSD 115 dans un communiqué envoyé aux parents tôt mardi soir.

La déclaration continue : « En raison de la nature de la menace, les étudiants ont été retirés du bus, le service de police de Yorkville et l’administration du bâtiment ont fouillé le bus et les effets personnels des étudiants, et une enquête approfondie a eu lieu. Le service de police de Yorkville et le personnel du district ont déterminé qu’il n’y avait aucune preuve d’une arme à feu et que la menace n’était pas fondée. À aucun moment, aucun étudiant n’a été en danger.

Les responsables de YSD115 ont demandé aux parents dans la déclaration de “s’il vous plaît s’associer à l’administration scolaire en renforçant l’importance d’un comportement approprié à l’école et dans les autobus scolaires avec leurs enfants. D115 prend ces menaces très au sérieux et tient à souligner aux parents et aux élèves qu’un tel comportement a des conséquences importantes. Toute menace à la sécurité fait l’objet d’une enquête approfondie.