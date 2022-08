Aucune amende infligée par l’organisme de réglementation de l’Ontario pour les hausses de prix des développeurs malgré la répression promise

Neuf mois après que la province s’est engagée à sévir contre les promoteurs pour avoir annulé des contrats de construction de logements ou exigé plus d’argent aux acheteurs, l’Autorité de réglementation de la construction domiciliaire (HCRA) de l’Ontario n’a pas encore imposé d’amendes pour ces pratiques controversées, a appris CBC News.

Le gouvernement provincial a autorisé la HCRA – une société sans but lucratif désignée par la province pour faire appliquer la Loi sur les permis de construction de maisons neuves – à imposer des amendes accrues pour lutter contre les pratiques « contraires à l’éthique et flagrantes ». Cela s’ajoute aux amendes initiales que l’autorité a le pouvoir d’imposer depuis juillet 2021.

Le comité de discipline de l’organisation n’en est qu’aux premières étapes de l’audition de son premier cas, qui n’est pas lié à ces questions.

Alors que l’autorité affirme que le traitement des plaintes prend du temps et des ressources, les acheteurs potentiels disent qu’entre-temps, ils sont laissés avec des dépôts bloqués dans un marché du logement exceptionnellement concurrentiel.

« La HCRA ne fait pas son travail pour obliger les promoteurs à rendre des comptes, et le gouvernement de l’Ontario ne fait pas son travail en s’assurant que les acheteurs d’une première maison obtiennent la maison pour laquelle ils ont payé », a déclaré Jessica Bell, députée provinciale du NPD de l’Université-Rosedale. porte-parole en matière de logement.

« Les acheteurs de maison méritent d’être protégés. Si vous avez signé un contrat stipulant qu’un promoteur construira une maison à un prix fixe, ce contrat doit être honoré. Le gouvernement de l’Ontario doit s’assurer que ces promoteurs respectent le contrat.

Les enquêtes prennent du temps, selon le HCRA

Au cours de sa première année complète de fonctionnement, le HCRA a reçu 800 plaintes, selon la porte-parole Tess Lin dans un courriel à CBC News. Le comité de discipline de l’instance n’a reçu son premier dossier que le 15 mars 2022.

Une audience dans cette affaire est toujours prévue, a déclaré Lin. Le HCRA dispose également d’autres outils disciplinaires tels que des avertissements écrits, une formation obligatoire, des conditions sur les licences et la révocation ou la suspension des licences dans les pires scénarios.

Lin a également déclaré que la législation provinciale empêche l’autorité de dire si des développeurs font actuellement l’objet d’une enquête pour avoir annulé un accord ou demandé plus d’argent aux acheteurs.

Il a fallu autant de temps au comité de discipline du HCRA pour entendre son premier cas, car “les allégations de cette nature sont souvent complexes et nécessitent du temps pour que notre équipe les examine et recommande un plan d’action”, a-t-elle déclaré.

“Le HCRA a la responsabilité d’assurer l’équité administrative et procédurale à toutes les parties, c’est pourquoi la collecte d’informations liées à une plainte peut prendre un temps considérable – vu sous cet angle, le temps écoulé n’est pas hors de la norme dans le cadre réglementaire monde », a déclaré Lin.

La députée du NPD et porte-parole en matière de logement, Jessica Bell, affirme que la province et la HCRA ne protègent pas les acheteurs de maison en Ontario. (Radio-Canada)

Mais la durée du processus d’enquête peut être pénible pour les familles qui se sentent brutalisées par un promoteur, a déclaré Gayle Dudeck, qui a travaillé au bureau d’enregistrement immobilier de la région de Durham pendant plus de 30 ans.

Maintenant à la retraite, Dudeck a contacté le HCRA pour déposer une plainte après que le contrat pour la maison de son fils dans un développement à Elora, en Ontario, a été annulé par le promoteur en janvier, après avoir signé un accord pour la première fois l’année précédente.

Elle a déclaré à CBC News qu’il avait fallu cinq semaines à un enquêteur du HCRA pour lui envoyer un courriel et lui demander l’adresse de son fils. Sept mois après la plainte initiale, elle a déclaré que personne de l’autorité n’avait même parlé avec son fils.

Elle a dit que le HCRA ne faisait pas assez, assez rapidement, pour freiner ces pratiques – et entre-temps, son fils et son partenaire sont laissés pour compte, espérant une sorte de résolution.

“Ils ne peuvent pas attendre trois à cinq ans pour que cela soit réglé”, a déclaré Dudeck. “La plupart des gens ne peuvent pas… ça semble tellement injuste.

“Ils ne peuvent même pas en parler la moitié du temps parce qu’ils en sont tellement contrariés. Tous leurs espoirs et leurs rêves ont été anéantis.”

La province signale des amendes dans le cadre de la solution

Dans une déclaration par e-mail, la porte-parole du HCRA, Catherine Morrison, a déclaré que l’autorité “appréciait[s] l’urgence que ressentent de nombreux acheteurs lorsqu’ils déposent une plainte.

“Le système de traitement des plaintes du HCRA fonctionne sur deux principes fondamentaux : donner aux consommateurs une voie claire pour exprimer leurs préoccupations et assurer un règlement équitable de l’affaire pour toutes les parties concernées”, a-t-elle déclaré. “Cela prend du temps et des ressources, que nous consacrons au processus de plainte.”

Le premier ministre Doug Ford a déclaré que les développeurs devraient supporter le coût des augmentations de prix s’ils ont déjà signé des contrats et convenu d’un prix final. Ford a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait une “tolérance zéro” pour les développeurs qui imposent des frais. (Evan Mitsui/CBC)

Le premier ministre Doug Ford a précédemment dénoncé les promoteurs qui annulent des projets et facturent davantage les acheteurs de maison après la signature des contrats, et a déclaré qu’il avait une “tolérance zéro” pour l’une ou l’autre pratique.

“Nous allons continuer à le surveiller, et nous allons nous assurer qu’ils ne sont pas autorisés à y aller et à retirer le tapis d’en dessous [buyers]”, a déclaré Ford lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé si la HCRA en faisait assez pour aider les acheteurs de maison, étant donné qu’elle n’avait imposé aucune amende pour ces problèmes, le porte-parole du ministère de la Prestation des services publics et commerciaux, Sebastian Skamski, a déclaré que le gouvernement provincial avait “exposé très clairement les conséquences auxquelles les mauvais acteurs seront confrontés en tant que à la suite des mesures que nous avons introduites, y compris des amendes considérablement augmentées à hauteur de centaines de milliers de dollars pour une seule maison et la suspension ou la révocation des permis. »

Skamski a également souligné un avis récent émis par le HCRA sur la question, et allocution du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark lors de la conférence de l’Association des municipalités de l’Ontario la semaine dernière.

“Nous attendons sans équivoque de tous les constructeurs qu’ils opèrent de manière professionnelle, avec équité, honnêteté et intégrité envers les consommateurs”, a déclaré Clark, notant à nouveau “des amendes plus lourdes pour les constructeurs qui tentent d’arnaquer les acheteurs de maison”.

Le HCRA, quant à lui, indique dans son rapport annuel pour 2021-2022 qu’il vient de publier qu’il est toujours en train de “collecter les données de base” pour établir ses mesures de performance sur des choses comme les plaintes ouvertes et fermées ainsi que son pourcentage de poursuites réussies, avec ces chiffres attendus dans le rapport de l’année prochaine.