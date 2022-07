Aucune ambulance disponible alors qu’un résident d’Ashcroft fait un arrêt cardiaque – Kelowna Capital News

Le maire d’Ashcroft tire la sonnette d’alarme sur le manque d’ambulances et de soins médicaux dans sa communauté après qu’une personne a fait un arrêt cardiaque dimanche et qu’aucune ambulance n’était disponible.

L’incident s’est produit dans un complexe résidentiel du pâté de maisons 700 d’Elm Street – le même pâté de maisons que la station d’ambulance et l’hôpital Ashcroft et le centre de soins de santé communautaire. Cependant, en l’absence d’ambulance disponible localement, il fallait en appeler une de Logan Lake ou de Clinton, à une demi-heure de route.

Le service des urgences de l’hôpital est également fermé ce week-end en raison de la “disponibilité limitée des médecins”, selon une annonce de service public envoyée vendredi par Interior Health.

« Cet événement tragique met en évidence les problèmes de dotation en cours au sein de Interior Health et du BC Emergency Health Service. Un résident en détresse médicale à deux pas d’une station d’ambulance et d’un hôpital n’a pas pu obtenir d’assistance rapide, car il n’y avait pas d’ambulances en ville et l’hôpital était fermé », a déclaré la mairesse d’Ashcroft, Barbara Roden.

L’emplacement se trouve dans la zone d’intervention en cas d’incendie, mais les membres d’Ashcroft Fire Rescue ne sont pas formés en tant que premiers intervenants médicaux.

Un membre d’Ashcroft Fire Rescue a répondu en tant que simple citoyen.

Le service des urgences d’Ashcroft est généralement ouvert le vendredi de 17h à 22h et le samedi et le dimanche de 8h à 20h. -19. Auparavant, les urgences étaient ouvertes du vendredi 18 h au lundi 8 h.

“Les résidents des communautés rurales sont de plus en plus effrayés par le manque de services médicaux lorsqu’ils en ont besoin”, a déclaré Roden. «Ce qu’ils voient, c’est un système de soins de santé qui vacille d’une crise à l’autre, appliquant continuellement des pansements lorsqu’une intervention chirurgicale est nécessaire. Interior Health et BCEHS doivent trouver et mettre en œuvre des solutions maintenant, sinon nous allons voir de plus en plus de ces tragédies.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré mardi dans un communiqué que “nos plus sincères condoléances vont à la famille de ce patient en cette période difficile” et ils examinent l’appel.

La porte-parole Lesley Pritchard a confirmé que le BCEHS avait reçu un appel pour répondre à un patient du complexe résidentiel à 11h23. L’ambulance disponible la plus proche a été envoyée une minute plus tard à 11 h 24 et les premiers intervenants des pompiers ont été priés d’aider, a-t-elle déclaré.

L’équipe ambulancière paramédicale est arrivée sur les lieux à 11 h 50 pour prendre le relais des pompiers premiers intervenants sur place.

«Le BCEHS est un service provincial sans limites municipales et nous utilisons un modèle de déploiement dynamique pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles pour répondre à nos patients», a déclaré Pritchard dans le communiqué.

“Nous savons qu’il est stressant d’attendre une ambulance et nous allons examiner cet appel étant donné le temps de réponse plus long pour ce type d’appel.”

Elle a noté qu’afin de fournir des soins aussi «rapidement que possible lors d’appels mettant la vie en danger», le BCEHS avise les premiers intervenants des pompiers de fournir les premiers soins essentiels tels que la RCR pendant que les ambulanciers paramédicaux sont en route. Les préposés aux appels du BCEHS en répartition peuvent également fournir un encadrement en RCR et d’autres instructions de premiers soins aux appelants pendant que les premiers intervenants sont en route.

Pritchard a ajouté que le BCEHS a connu des problèmes de dotation et que depuis l’année dernière, en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, il a apporté des changements et des investissements importants pour améliorer la dotation.

Depuis 2021, le BCEHS a ajouté plus de 500 nouveaux postes paramédicaux permanents à temps plein et à temps partiel dans les régions rurales et éloignées, et au moins 125 dans les régions urbaines. Une campagne nationale de recrutement est également en cours pour pourvoir les postes vacants.

