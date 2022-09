Aucune aide pour une personne âgée de la Colombie-Britannique en état de «vie ou de membre» – Kelowna Capital News

Une femme de 82 ans souffrant d’une infection postopératoire risque de perdre sa jambe, ou pire, alors qu’elle attend d’être transférée de Terrace à Prince George, a déclaré jeudi sa fille Rebecca Onstein à Black Press.

Après un accident de voiture le 2 septembre, la mère d’Onstein a subi une opération du pied à l’hôpital de Prince George, puis a été transférée à l’hôpital Mills Memorial de Terrace le 14 septembre pour récupérer. Sa jambe s’est infectée et a besoin d’une intervention chirurgicale urgente, mais le temps qu’elle reçoive un traitement, sa famille s’inquiète, il pourrait être trop tard.

« S’ils ne font pas sortir ma mère, elle perdra sa jambe ou elle mourra. Et ce n’est pas juste. On lui avait promis mieux et elle mérite mieux », a déclaré Onstein.

La famille dit qu’on leur a dit mercredi soir qu’il s’agissait d’une situation de «vie ou d’un membre» et qu’il y aurait une évacuation médicale hautement prioritaire à Prince George. Mais on leur a dit vers minuit qu’elle ne quitterait plus Terrace “même si son état n’avait fait qu’empirer”, a déclaré Onstein.

Elle a dit que la famille avait alors été informée que l’évacuation médicale aurait lieu le lendemain matin, mais qu’elle avait de nouveau été déçue.

“Ce matin, nous sommes tous arrivés à 6 heures du matin, changement d’histoire, maintenant il n’y a plus de lit à Prince George. Alors maintenant, elle attend toujours même s’ils ont déjà dit à ma mère de 82 ans que s’ils ne la faisaient pas sortir immédiatement, elle perdrait sa jambe et qu’en cas d’infection grave du sang, elle mourrait.

« Les infirmières sont incroyables, et les médecins. Ils n’ont tout simplement pas la main-d’œuvre », a déclaré Onstein, ajoutant qu’ils n’ont même pas les outils à Terrace pour retirer le métal du pied de sa mère pour arrêter l’infection.

«Chaque médecin vous dira quelque chose de différent, mais l’essentiel est que Vancouver et Kelowna ne la prendront pas, Prince George ne la prendra pas.

“Elle n’a pas d’endroit qui la prendra et Terrace n’opérera pas parce qu’ils n’ont pas les outils.”

Onstein a déclaré que sa mère, une ancienne infirmière autorisée à l’hôpital de Terrace, est devenue une autre victime du «système de santé en panne» de la Colombie-Britannique, ajoutant que la province doit faire des soins de santé sa priorité absolue.

« Elle travaillait dans cet hôpital et maintenant elle attend un lit à l’étage et n’y arrivera peut-être pas assez vite. Maintenant, elle est allongée dans cet hôpital et il y a une chance qu’elle meure ici. Cela ne semble pas juste.

“Ma mère est une femme incroyablement forte et elle est plus inquiète pour ses enfants en ce moment que pour elle-même. Ma mère est courageuse et elle est forte et elle gère cela probablement mieux que le reste d’entre nous, mais je pense qu’elle a peur et je pense qu’elle est confuse. Ce n’est pas juste.

“Je veux un lit pour ma mère et pas seulement pour ma mère, je le veux pour toutes les personnes qui sont coincées à l’hôpital en attente. Je suis juste en colère qu’on me mente et je suis triste pour tous ceux qui sont dans la même situation que ma mère.

Ce rapport sera mis à jour

SantéSanté du NordSeniors