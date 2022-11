Aucune adhésion requise. Tout le monde peut se faire livrer Costco avec cette astuce facile

Soit les gens aiment Costco, soit ils ne semblent tout simplement pas en comprendre l’attrait. Il n’y a pas beaucoup d’entre eux, et cela se reflète dans le fait que vous payez pour un abonnement annuel ou que vous choisissez de ne pas y acheter du tout. Ne serait-ce pas cool si vous pouviez encore faire des achats là-bas de temps en temps mais sans avoir besoin de vous inscrire à un abonnement ? C’est possible, mais il y a certaines choses à savoir sur le processus.

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler ou même utilisé Instacart pour vous faire livrer quelque chose à un moment donné. Mais saviez-vous que vous pouviez commander chez Costco via Instacart et vous faire livrer sans avoir besoin d’un abonnement ? Costco a certains articles qui sont spécifiquement réservés aux membres, mais les achats via l’application Instacart vous ouvrent une toute nouvelle variété de produits, et le meilleur de tous, vous pouvez le faire de n’importe où.

Les acheteurs avisés devraient également connaître L’excellent programme d’abonnement et d’économie d’Amazonces des conseils qui vous aideront à débloquer plus de valeur lors de votre prochain voyage Target et même comment choisir le meilleur siège pour votre prochain vol.

Comment magasiner chez Costco avec Instacart

Commencer avec cela est super facile, mais décomposons le processus pour vous.

1. Téléchargez l’application Instacart ou rendez-vous sur depuis votre navigateur

2. Créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant

3. Accédez à la vitrine Costco dans Instacart

4. Remplissez votre panier avec les articles que vous souhaitez acheter

5. Sélectionnez votre heure de livraison et passez à la caisse

C’est ça. Vraiment. C’est aussi simple que ça d’acheter chez Costco et de vous le faire livrer, le tout sans jamais avoir à payer pour un abonnement annuel. Comme indiqué précédemment, il y a quelques choses à savoir à ce sujet, alors décomposons-les.

AFFICHER la presse/Getty



Les prix seront plus élevés que dans un entrepôt

Les prix facturés via Instacart sont souvent plus cher que les prix vous verriez si vous alliez dans un magasin Costco et y faisiez vos courses. C’est parce que vous avez besoin d’un abonnement pour faire vos achats en personne et parce qu’Instacart fournit le service de cueillette et de livraison de votre commande.

Aucun des articles ou des pages n’indique directement à quel point il est plus cher d’utiliser Instacart que de magasiner chez Costco en personne, ce qui est une bonne et une mauvaise chose à la fois. Le facteur de commodité vaut la peine de payer un petit supplément pour les articles dans la plupart des cas.

Dans certains cas, Instacart pourrait avoir des réductions sur les coupons qui rendront également les articles plus abordables. Ceux-ci sont clairement indiqués sur Instacart, alors assurez-vous de rechercher les articles qui indiquent des économies sur les coupons lors de l’achat.

Vous devez commander via Instacart

C’est l’une des parties les plus déroutantes. Costco.com a une expérience qui offre une livraison le jour même pour les membres qui est alimentée par Instacart (qui s’appelle ) et Instacart propose une livraison le jour même de Costco pour les non-membres. Voyez comment cela peut être déroutant? Si vous n’êtes pas membre de Costco pour le moment, vous voudrez vous assurer que vous effectuez votre commande via l’application ou le site Instacart, et que vous n’explorez pas directement à partir du propre site de Costco.

Garde en tête que pour chaque commande le jour même, à partir de 3,99 $. Toutes les commandes doivent être de 10 $ ou plus et les livraisons inférieures à 35 $ sont facturées en plus. Costco facture également ses commandes le jour même et a un minimum de commande strict de 35 $.

Il y a des exclusions

Bien qu’une grande partie de ce que Costco vend soit disponible à la fois en ligne et dans ses entrepôts, tout n’est pas vendu aux deux endroits. Vous ne pourrez pas passer de commandes via Instacart pour des articles uniquement en ligne. De plus, Costco a certains articles qui sont exclusivement disponibles pour les membres de son entrepôt, vous ne pourrez donc pas les acheter. Quelques exemples de cela incluent le , un et beaucoup plus.

À un moment donné, il est payant d’être membre

L’utilisation de cette astuce est idéale si vous n’avez besoin que de temps en temps de quelque chose de Costco. C’est un excellent moyen de tester l’eau avec Costco, de voir si vous aimez les produits et s’ils pourraient en fin de compte apporter de la valeur pour vous et votre famille. En ligne et dans l’entrepôt, Costco affiche le prix par article ou par poids, ce qui vous permet de comparer facilement ce que vous achetez à la concurrence.

Pendant que vous regardez autour de vous et que vous commandez, notez où se trouvent les meilleurs prix et voyez combien de temps il vous faudrait pour récupérer votre argent si vous payiez l’abonnement annuel. Les résultats pour votre situation peuvent vous surprendre. Certains de mes favoris personnels de Costco sont , , , et bien sûr le .

Si vous avez apprécié cette astuce pour économiser de l’argent, nous en avons plus d’où cela vient. Le saviez-vous Amazon a toute une zone secrète du site qui vous aidera à économiser de l’argent sur votre prochain achat ? Ou ça Amazon Prime inclut bien plus qu’une simple livraison rapide gratuite? Nous sommes toujours à la recherche de plus de conseils d’achat, alors assurez-vous de rester dans les parages pour en trouver de nouveaux.