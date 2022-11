L’agence nucléaire de l’ONU a déclaré que ses inspections en Ukraine n’avaient trouvé aucune preuve d’activité de “bombe sale” radioactive alléguée par la Russie.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré jeudi que les inspections demandées par le gouvernement ukrainien “n’ont trouvé aucune indication d’activités et de matières nucléaires non déclarées”.

L’agence a déclaré que ses experts avaient effectué des inspections dans trois endroits en Ukraine et avaient eu un accès illimité aux sites.

“Sur la base de l’évaluation des résultats disponibles à ce jour et des informations fournies par l’Ukraine, l’agence n’a trouvé aucune indication d’activités et de matières nucléaires non déclarées sur les sites”, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

De hauts responsables russes, dont le président Vladimir Poutine, ont répété sans fondement que l’Ukraine prévoyait de faire exploser une bombe qui disperse des déchets radioactifs lors d’une opération sous fausse bannière qu’elle tenterait d’épingler sur Moscou.

Les inspecteurs de l’AIEA ont achevé des activités de vérification sur le terrain à trois endroits en #Ukraine à la demande du gouvernement 🇺🇦 — n’a trouvé aucune indication d’activités et de matières nucléaires non déclarées. https://t.co/RiY9hdJjSb pic.twitter.com /muPb3jeDOU —@iaeaorg

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a affirmé dans une lettre aux membres du Conseil de sécurité la semaine dernière que l’installation de recherche nucléaire et la société minière ukrainiennes « recevaient des ordres directs de [President Volodymyr] régime de Zelensky pour développer une telle bombe sale.”

Les nations occidentales ont qualifié l’affirmation répétée de Moscou de “transparente fausse”. Les autorités ukrainiennes l’ont rejeté comme une tentative de détourner l’attention des prétendus plans russes de faire exploser une “bombe sale” comme moyen de justifier une escalade des hostilités.

Un nouveau bombardement déconnecte la centrale nucléaire

Pendant ce temps, l’opérateur nucléaire ukrainien a déclaré jeudi que les bombardements russes avaient endommagé les lignes électriques reliant la plus grande centrale nucléaire d’Europe au réseau ukrainien, laissant à nouveau la centrale dépendante de générateurs diesel de secours.

Alors que les combats en Ukraine ont endommagé les lignes électriques et les sous-stations électriques, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a utilisé à plusieurs reprises des générateurs de secours pour refroidir ses réacteurs et maintenir d’autres systèmes de sécurité en marche jusqu’à ce que l’alimentation normale puisse être rétablie. Les générateurs ont suffisamment de carburant pour entretenir la centrale dans le sud-est de l’Ukraine pendant seulement 15 jours, a déclaré la compagnie nucléaire d’État Energoatom sur sa chaîne Telegram.

Le courant10:30Une enquête de Fifth Estate sur des crimes de guerre russes présumés en Ukraine Alex Shprintsen nous parle d’une enquête de l’émission The Fifth Estate de CBC, qui s’est penchée sur des crimes de guerre présumés à Andriivka, une banlieue de l’Ukraine, et les a reliés aux aveux d’un soldat russe.

“Le compte à rebours a commencé”, a déclaré Energoatom, notant qu’il avait des possibilités limitées pour “maintenir le ZNPP en mode sûr”, faisant craindre une éventuelle catastrophe nucléaire.

L’AIEA a déclaré jeudi que le dernier passage de la centrale à l’alimentation de secours souligne encore “la situation extrêmement précaire en matière de sûreté et de sécurité nucléaires dans l’installation et le besoin urgent d’établir une zone de protection autour de celle-ci”.

Le développement “démontre une fois de plus la situation fragile et vulnérable de la centrale”, a déclaré Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA.

S’appuyer sur des générateurs diesel “n’est clairement pas un moyen durable d’exploiter une grande installation nucléaire”, a poursuivi Grossi. “Des mesures sont nécessaires pour prévenir un accident nucléaire sur le site. La création d’une zone de sûreté et de protection de la sécurité nucléaire est nécessaire de toute urgence.”

Jeudi, des militaires ukrainiens tirent avec un système de lance-roquettes multiples BM21 Grad sur une ligne de front à la frontière des régions de Kharkiv et de Louhansk. (Vitalii Hnidyi/Reuters)

Les six réacteurs de la centrale ne sont pas en service, mais de l’électricité extérieure est nécessaire pour refroidir son combustible usé. La Russie et l’Ukraine se sont blâmées pendant des mois au milieu de la guerre pour avoir bombardé et autour de l’usine qui, selon l’AIEA, pourrait provoquer une urgence radiologique.

Les forces russes ont occupé l’usine pendant les premiers jours de la guerre. L’usine est située dans la région de Zaporizhzhia, dont une partie a été occupée par les forces russes et illégalement annexée, avec trois autres provinces, par Poutine le mois dernier.

Bien que Poutine ait signé un décret transférant la centrale nucléaire à la propriété russe, les travailleurs ukrainiens continuent de diriger la centrale.

Au moins 6 morts, les échanges de prisonniers se poursuivent

De l’autre côté du fleuve Dnipro depuis la centrale électrique, la ville de Nikopol a également été à nouveau bombardée, endommageant des bâtiments résidentiels, une station-service et plusieurs entreprises privées, a déclaré jeudi le bureau de Zelenskyy.

D’autres villes ukrainiennes ont également été touchées, la Russie utilisant des drones, des missiles et de l’artillerie lourde qui ont fait six morts civils et 16 autres blessés, selon le bureau du président. Des installations énergétiques et hydrauliques ont été détruites dans la ville natale de Zelensky, Kryvyi Rih, laissant plusieurs quartiers sans électricité ni eau.

Plus à l’est, dans la région de Donetsk, les combats se sont poursuivis pour les villes de Bakhmut et Avdiivka, où les autorités ont déclaré que la population subissait des bombardements constants et vivait sans électricité ni chauffage. Au cours de la journée écoulée, six villes et villages de la région ont été attaqués par de l’artillerie lourde, tandis que dans le nord-est, trois missiles ont touché la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, ont indiqué des responsables.

Les autorités soutenues par le Kremlin dans la région de Donetsk et le bureau de Zelensky ont annoncé jeudi un autre échange de prisonniers, impliquant 107 militaires de chaque côté.