Aucune action disciplinaire contre Alexander Zverev après qu’une enquête sur les abus ait trouvé des preuves insuffisantes

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev ne fera pas l’objet de mesures disciplinaires après qu’une enquête sur des allégations de violence domestique à son encontre a trouvé “des preuves insuffisantes” pour étayer les allégations, a annoncé mardi la tournée professionnelle masculine.

L’ATP avait commandé l’enquête en octobre 2021 après que l’ancienne petite amie de Zverev, Olya Sharypova, ait accusé la finaliste de l’US Open 2020 d’abus.

“Sur la base d’un manque de preuves fiables et de rapports de témoins oculaires, en plus des déclarations contradictoires de Sharypova, Zverev et d’autres personnes interrogées, l’enquête n’a pas été en mesure d’étayer les allégations d’abus ou de déterminer que les violations des infractions sur site de l’ATP ou des infractions majeures des joueurs règles ont eu lieu », a déclaré l’ATP dans un communiqué.

Zverev, 25 ans, qui a remporté la médaille d’or en simple aux Jeux olympiques de Tokyo, a toujours nié les accusations. Il est actuellement classé 14e.

Bien qu’aucune mesure disciplinaire ne soit prise, l’ATP a déclaré qu’elle réévaluerait la décision “si de nouvelles preuves venaient à être révélées, ou si une procédure judiciaire révélait des violations des règles de l’ATP”.

