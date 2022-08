Aucune accusation pour un officier qui a aspergé de gaz poivré un lieutenant de l’armée

NORFOLK, Virginie (AP) – Un ancien officier de police de Virginie ne devrait pas être inculpé au pénal, mais devrait faire l’objet d’une enquête pour d’éventuelles violations des droits civils après avoir aspergé de poivre, frappé et menotté un lieutenant de l’armée américaine noire lors d’un contrôle routier en 2020, un spécial procureur a déterminé.

Les conclusions du procureur sont les dernières retombées d’une confrontation impliquant deux policiers et un officier militaire en uniforme qui a attiré l’indignation et l’attention nationale sur la petite ville de Windsor, à environ 113 kilomètres au sud-est de Richmond.

L’homme arrêté, Caron Nazario, n’a jamais été inculpé. La vidéo de l’arrêt de la circulation de décembre 2020 a fait surface en avril 2021 après que Nazario a poursuivi devant un tribunal fédéral, alléguant que ses droits constitutionnels avaient été violés. Les images ont suscité l’indignation et rappelé à de nombreux Noirs américains qu’un uniforme militaire ne protège pas nécessairement contre les mauvais traitements infligés par la police.

En décembre, le bureau du procureur général de Virginie de l’époque, Mark Herring, a poursuivi la ville, alléguant qu’elle fonctionnait d’une manière discriminatoire à l’égard des Noirs américains.

L’un des officiers, Joe Gutierrez, a été renvoyé du département. Il était la cible de l’enquête criminelle du procureur spécial.

“Bien que je trouve la vidéo très dérangeante et franchement troublante, l’utilisation de la force par Gutierrez pour expulser Nazario n’a pas violé la loi de l’État car il avait donné plusieurs ordres à Nazario de sortir du véhicule”, a déclaré le procureur spécial Anton Bell dans son rapport daté du 29 juillet. et mis en ligne par les avocats de Nazario.

“Le problème, cependant, était les déclarations de Gutierrez tout au long de l’épreuve, ce qui amènerait une personne raisonnable à se demander si un parti pris sous-jacent était à l’origine de comment et pourquoi Nazario a été traité de la même manière”, a écrit Bell.

Les découvertes de Bell ont été rapportées pour la première fois lundi par le journal The Virginian-Pilot.

L’incident a commencé alors que Nazario rentrait chez lui en voiture depuis son lieu d’affectation, selon son procès. L’agent Daniel Crocker a indiqué par radio qu’il tentait d’arrêter un véhicule sans plaque d’immatriculation arrière et avec des vitres teintées.

Crocker a déclaré que le conducteur “échappait à la police” et qu’il considérait qu’il s’agissait d’un “arrêt de la circulation à haut risque”, selon un rapport inclus dans le procès. L’un des avocats de Nazario, Jonathan Arthur, a expliqué plus tard que Nazario essayait de s’arrêter dans une zone bien éclairée “pour la sécurité des officiers et par respect pour les officiers”.

L’autre officier, Gutierrez, passait en voiture et a décidé de se joindre à l’arrêt de la circulation, a déclaré le procès. Au moment où les deux officiers ont atteint le SUV de Nazario, la plaque d’immatriculation était visible à l’arrière.

Lorsque Nazario s’est arrêté à une station-service bien éclairée, les deux officiers ont immédiatement sorti leurs armes et les ont pointées sur Nazario, selon son procès. Les policiers ont ensuite tenté de tirer Nazario hors du véhicule alors qu’il continuait à garder les mains en l’air. Gutierrez a aspergé Nazario de gaz poivré à plusieurs reprises alors que les officiers lui criaient de sortir.

À un moment donné, Gutierrez a dit à Nazario qu’il “réparait de chevaucher la foudre”, une référence à la chaise électrique qui était également une réplique du film “The Green Mile”, un film sur un homme noir menacé d’exécution, selon le procès. .

Nazario est sorti et a demandé un superviseur. Gutierrez a répondu par des “coups de genou” sur ses jambes, le jetant au sol, selon le procès. Les deux policiers l’ont frappé à plusieurs reprises, puis l’ont menotté et interrogé.

L’arrêt de la circulation a été capturé sur le téléphone portable de Nazario ainsi que sur les caméras portées sur le corps de l’agent.

Tom Roberts, un autre avocat représentant Nazario, a déclaré mardi à l’Associated Press qu’un juge ou un jury, et non un procureur spécial, aurait dû déterminer si Gutierrez avait violé la loi.

“Je pense qu’il y a suffisamment de preuves pour montrer qu’il était intentionnel dans ses actions”, a déclaré Roberts. “Et je crois qu’il a outrepassé toute autorité pour utiliser la force, et donc il a commis des coups et blessures.”

Roberts a déclaré que cela aurait été un délit, pour lequel le délai de prescription est d’un an, bien avant que le procureur spécial ne publie ses conclusions.

“Trop souvent, lorsqu’il s’agit d’application de la loi violant les lois, nous voyons nos procureurs du Commonwealth ne pas appliquer le même zèle à poursuivre les forces de l’ordre qu’ils le font avec d’autres délinquants”, a déclaré le cabinet de Roberts dans un communiqué.

John Becker Mumford Jr., un avocat répertorié pour Gutierrez dans le procès de Nazario, n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Bell, le procureur spécial, a écrit qu’il avait demandé au bureau du procureur américain local d’examiner l’affaire pour d’éventuelles violations des droits civils. Karoline Foote, porte-parole du bureau du procureur américain pour le district oriental de Virginie, a déclaré mardi que le bureau n’avait aucun commentaire.

En février, la ville de Windsor a demandé à un tribunal de rejeter la poursuite du procureur général de l’État, arguant qu’elle ne faisait référence qu’à une seule personne – Nazario – “d’une manière superficielle et non concluante”.

Jason Miyares, qui a battu Herring aux élections de novembre, a pris la relève en tant qu’AG de Virginie en janvier. Victoria LaCivita, porte-parole du bureau de Miyares, a déclaré mardi que le procès était toujours en cours.

Ben Finley, l’Associated Press