Aucune accusation pour la police qui a tué l’homme qui lance des Molotov

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les policiers de Caroline du Nord qui ont tiré et tué un homme lançant des cocktails Molotov et incendiant des voitures près d’un poste de police en mai ne feront pas l’objet d’accusations, ont annoncé lundi les procureurs.

Le bureau du procureur du comté de Wake, Lorrin Freeman, a publié les résultats d’une enquête sur le recours à la force par les agents. Citant un risque imminent pour les officiers et le public, le rapport de Freeman a déclaré que “l’usage mortel de la force n’était pas illégal et que, par conséquent, il n’y a aucune base légale pour engager des poursuites pénales”, ont rapporté les médias.

Reuel Rodriguez-Nuñez, 37 ans, a été enregistré sur vidéo en train de lancer des tasses remplies d’une substance inflammable sur des policiers et leurs véhicules le 7 mai dans un parking à côté d’un poste de police de district à Raleigh, en Caroline du Nord. Sa famille a déclaré qu’il souffrait d’une crise de santé mentale.

Dans les images de la caméra corporelle diffusées par la police en juin, un officier sprinte dans le parking et aiguillonne apparemment Rodriguez-Nuñez, qui se tient à côté de plusieurs véhicules en combustion. Au moins trois autres officiers se tiennent plus loin.

L’officier-maître PW Coates jure et crie à plusieurs reprises « Faites-le ! Fais le!” à Rodriguez-Nuñez, alors qu’un autre officier lui dit de mettre ses mains sur sa tête. Coates s’approche de Rodriguez-Nuñez dans la longueur d’une place de parking et dit à ses collègues : « Donnez-moi le feu vert ». À ce moment-là, Rodriguez-Nuñez lance un cocktail Molotov sur Coates et les quatre officiers ouvrent le feu.

“Malgré ce qui peut être une conduite non professionnelle de la part de l’un des officiers, il n’y a aucune raison d’engager des poursuites pénales”, a déclaré Freeman. “Je m’attendrais à ce que le département examine cela du point de vue de la violation de la politique et de la détermination si des mesures disciplinaires sont appropriées.”

La famille de Rodriguez-Nunez a appelé à des changements dans la politique de la police et a déclaré que les policiers n’avaient pas géré la situation comme une crise de santé mentale.

“Cela ne devait pas se terminer comme ça”, a déclaré Jasiel Rodriguez-Nuñez. «Mon frère… venait juste d’envoyer un message sur sa maladie mentale. C’était une façon de s’exprimer dans son esprit. Il faisait une dépression. »

The Associated Press