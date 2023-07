Aucune accusation ne sera déposée à la suite de l’enquête sur Britney Spears et Victor Wembanyama – NBC Los Angeles

Aucune accusation ne sera portée suite une brève enquête sur l’altercation impliquant la pop star Britney Spears, la recrue des San Antonio Spurs Victor Wembanyama et un membre de l’équipe de sécurité du joueur, la police de Las Vegas a déclaré vendredi après avoir déterminé qu’elle s’était « frappée au visage » par inadvertance.

Spears a déclaré qu’elle avait été frappée par un agent de sécurité alors qu’elle tentait d’approcher Wembanyama près d’un restaurant dans un complexe de casinos à Las Vegas mercredi soir. Wembanyama a déclaré qu’une personne, dont il a découvert plus tard qu’il s’agissait de Spears, l’a attrapé par derrière.

Le département de la police métropolitaine de Las Vegas a déclaré que Spears s’était en fait frappée lorsque quelqu’un a repoussé sa main de Wembanyama alors qu’elle tendait la main pour exploiter le choix n ° 1 au classement général.

Dans son enquête, qui est maintenant terminée, la police a déterminé que l’agent de sécurité n’avait pas délibérément ou illégalement utilisé la force ou la violence contre Spears. Aucune arrestation n’a été effectuée et personne n’a été cité, selon le rapport.

Dans le rapport, la police a déclaré que des images de surveillance de l’événement « montraient que Britney allait taper le joueur des Spurs sur l’épaule. Quand elle a touché le joueur (caviardé), elle pousse sa main hors du joueur sans regarder, ce qui fait que la main de Britney se frappe au visage.

Spears a déposé un rapport de police après l’incident à l’extérieur du restaurant, alléguant des coups et blessures. Vendredi, elle a publié une réaction sur Instagram avec une légende qui disait « De toute façon, je suis toujours un grand fan du joueur de la NBA… ce n’est pas sa faute si sa sécurité m’a frappé. »

Wembanyama faisait ses débuts en NBA Summer League pour les Spurs à Las Vegas vendredi soir. L’adolescent français de 7 pieds 3 pouces a été le choix n ° 1 lors du repêchage de la NBA le mois dernier et entre dans la ligue avec autant de succès que quiconque depuis LeBron James en 2003.

L’altercation s’est produite mercredi soir; Spears a déclaré qu’elle avait reconnu Wembanyama dans un autre hôtel plus tôt dans la soirée et qu’en le revoyant entrer dans un restaurant de l’Aria Resort & Casino, elle « a décidé de l’approcher et de le féliciter pour son succès ».

Spears a déclaré jeudi: «Sa sécurité m’a ensuite remis au visage sans se retourner, devant une foule. J’ai failli me renverser et me faire perdre mes lunettes.

La police a interrogé des agents de sécurité des Spurs et des Spears, qui ont tous deux déclaré que le fait de retirer une main de l’épaule de quelqu’un était une réponse standard, selon le rapport. L’agent de sécurité des Spurs a déclaré qu’il avait parlé avec Spears par la suite, s’était identifié et s’était excusé. L’équipe de sécurité de Spears a déclaré qu’elle s’était également excusée, selon le rapport de police.

L’avocat de Spears à Los Angeles, Mathew Rosengart, n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques vendredi concernant le rapport de police.

Spears a déclaré jeudi dans des messages sur Twitter et Instagram que le rodage était « super embarrassant », et a nié avoir attrapé Wembanyama, affirmant qu’elle ne lui avait « tapoté que sur l’épaule pour attirer son attention ». Elle a également dit qu’elle espérait obtenir des excuses de l’équipe ou de l’agent de sécurité qui, selon elle, était impliqué.

Wembanyama avait un récit différent des événements. Il a déclaré que la sécurité lui avait conseillé de ne s’arrêter pour personne alors qu’il entrait dans le restaurant, conscient qu’une pause pourrait provoquer des remous et permettre à une foule de se former. Il a dit qu’une personne lui criait « monsieur, monsieur », « et cette personne m’a attrapé par derrière », a-t-il dit.

On lui a dit quelques heures plus tard que cette personne était Spears. Il ne l’a jamais vue, dit-il, parce qu’il ne s’est jamais retourné.

Les journalistes d’Associated Press Ken Ritter et Rio Yamat à Las Vegas ont contribué à ce rapport