Aucune accusation dans la mort de Soleiman Faqiri en prison, selon la Police provinciale de l’Ontario

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) ne portera pas d’accusations criminelles contre les agents correctionnels impliqués dans la mort d’un homme dans une prison provinciale, malgré un rapport du médecin légiste en chef de la province concluant que les actions des agents ont entraîné sa mort.

Soleiman Faqiri vivait avec la schizophrénie et est décédé lors d’une lutte avec des gardiens de prison à l’établissement correctionnel du Centre-Est de Lindsay, en Ontario, le 11 décembre 2016. Dans les jours qui ont précédé sa mort, il attendait d’être transféré dans un centre médical. facilité.

« Pourquoi les personnes atteintes de maladie mentale sont-elles traitées avec cette indignité ? Pourquoi les personnes atteintes de maladie mentale sont-elles livrées à leurs familles dans des sacs mortuaires ? » Le frère aîné de Faqiri, Yusuf, a déclaré à CTV News.

Dans un courriel obtenu par CTV News, la Police provinciale de l’Ontario a écrit qu’il n’y avait « pas suffisamment de preuves pour former les motifs requis pour croire qu’une infraction criminelle a été commise ».

Cette enquête la plus récente a été stimulée par un rapport d’août 2021 du Dr Michael Pollanen, médecin légiste en chef de l’Ontario. Dans son rapport, Pollanen a déclaré que la mort de Faqiri était due à “une position couchée sur le ventre et des blessures musculo-cutanées subies pendant la lutte, l’effort et l’exposition au gaz poivré”.

L’homme de 30 ans avait plus de 50 blessures contondantes et était enchaîné et placé dans une cagoule, selon le rapport. Pollanen a également noté que Faqiri avait “un cœur hypertrophié et une schizophrénie qui s’aggravait”, qui ont été exacerbés par les blessures qu’il a subies.

L’insistance de la Police provinciale de l’Ontario sur le fait qu’il n’y avait « pas suffisamment de preuves » déconcerte Yusuf.

“Si ce n’est pas une preuve suffisante, je ne sais pas ce qu’il reste d’autre pour tenir la responsabilité pénale de la mort de Soleiman Faqiri. L’OPP semble penser qu’il devrait y avoir une norme différente et c’est un problème”, a-t-il déclaré.

C’est également la troisième fois que la police refuse de porter des accusations dans la mort de Faqiri.

En octobre 2017, le service de police de la ville de Kawartha Lakes a annoncé qu’« il n’existe aucun motif de porter des accusations criminelles contre quiconque a été impliqué avec M. Faqiri avant sa mort ».

Quatre jours après l’annonce de la police, l’autopsie originale concluait que la mort de Faqiri était “incertaine” – une conclusion que le rapport Pollanen a qualifiée de “perplexe”.

Deux ans plus tard, la Police provinciale de l’Ontario a annoncé qu’elle rouvrirait l’enquête sur la mort de Faqiri, mais en août 2020, la police provinciale a également déclaré qu’aucune accusation ne serait déposée dans l’incident.

“Pourquoi est-ce que lorsque les forces de l’ordre commettent ces actes odieux contre des Canadiens et des Ontariens vulnérables, elles ne sont pas tenues responsables?” dit Yusuf. “Je ne sais pas ce qu’il reste d’autre pour tenir la responsabilité pénale pour la mort de Soleiman Faqiri. L’OPP semble penser qu’il devrait y avoir une norme différente.”

L’aîné Faqiri dit que sa famille a perdu confiance dans le système judiciaire et pense que son frère, qui était en prison pour de multiples accusations d’agression, aurait dû être dans un hôpital, pas dans une cellule de prison. Il dit que la seule raison pour laquelle son frère n’était pas à l’hôpital à l’époque était qu’il attendait qu’un lit se libère.

“Ce qui rend l’histoire si tragique, c’est que le système est censé être en place pour aider les individus”, a-t-il déclaré. « Mon frère mérite mieux, mais les Ontariens et les Canadiens méritent mieux. Les prisons sont devenues le nouvel hôpital.

Dans un communiqué, la Police provinciale de l’Ontario a déclaré que le rapport de pathologie avait été soigneusement examiné par la police et la Couronne, mais a refusé de commenter davantage car une enquête du coroner est prévue.

Bien qu’aucune date n’ait été fixée, la famille espère que l’enquête du coroner fera la lumière sur ce qui s’est passé.

« Le combat pour obtenir justice pour Soleiman Faqiri est loin d’être terminé. Nous restons résilients et nous restons déterminés à rendre justice à Soleiman et aux nombreux autres Canadiens et Ontariens qui souffrent au sein du système judiciaire », a déclaré Yusuf. “L’enquête du coroner contribuera grandement à montrer davantage ce qui est arrivé à Soleiman Faqiri et nous serons prêts.”