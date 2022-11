Aucune accusation dans la fusillade par la police d’un homme dans l’impasse d’Asbury Park

ASBURY PARK, NJ (AP) – Un grand jury a refusé de porter des accusations criminelles contre un officier de police du New Jersey qui a tué par balle un homme armé d’un couteau lors d’une impasse sur la côte du New Jersey en 2020.

Le bureau du procureur général du New Jersey a déclaré mardi soir que les actions du sergent de police d’Asbury Park. Sean DeShader était justifié dans les circonstances, notant que Hasani Best a tenu un couteau tout au long de la rencontre de 45 minutes avec la police et n’a pas été dissuadé d’être électrocuté avec un pistolet paralysant.

Un porte-parole de la famille de Best a dénoncé mercredi la décision.

“Les tentatives visant à diaboliser Hasani Best, qui a été inutilement assassiné, et à justifier l’officier Sean DeShader, qui a assassiné cet homme noir immédiatement après le calcul national des droits civils dans le monde post-George Floyd, nous disent que rien n’a changé”, a déclaré Randy Thompson, PDG. du groupe de défense Help Not Handcuffs.

“Il n’y a toujours pas de transparence lorsque la police, les procureurs et les juges abusent de leurs fonctions et il n’y a aucune protection pour les civils dans le cadre de processus critiques tels que les abus dans le cadre des procédures devant un grand jury”, a-t-il déclaré.

Le 21 août 2020, un voisin a appelé le 911 pour signaler un différend en cours. La police est arrivée et a parlé avec un témoin qui a déclaré qu’elle avait été agressée par Best, qui se trouvait à l’intérieur de la maison avec un couteau, selon un récit de l’incident du bureau du procureur général.

La police a dit à plusieurs reprises à Best de laisser tomber le couteau et de sortir de la maison. Une unité d’intervention spéciale a été appelée, et pendant que les officiers attendaient son arrivée, Best “a ouvert la porte et, entre autres, a fait un mouvement soudain comme s’il allait venir vers les officiers”, indique le communiqué.

Peu de temps après, tout en faisant un geste avec le couteau, Best a dit : « Je vais le poignarder.

À ce moment-là, DeShader a tiré deux fois sur Best, le blessant mortellement.

Lors d’une conférence de presse en septembre 2020 en face du quartier général de la police, Carol Sanders, la mère de Best, a déclaré qu’il ne méritait pas d’être tué.

“Il leur parlait et leur expliquait sa blessure, ses sentiments”, a-t-elle déclaré. “Ils n’avaient pas à lui ôter la vie.”

Selon le bureau du procureur général, la fusillade était conforme aux directives en vertu desquelles les agents peuvent utiliser leurs armes.

“Un officier peut utiliser une force meurtrière dans le New Jersey lorsqu’il pense raisonnablement qu’il est immédiatement nécessaire de protéger l’officier ou une autre personne d’un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves”, a déclaré le bureau.

La famille de Best intente une action en justice pour mort injustifiée contre l’officier, la ville et d’autres concernant la fusillade.

Wayne Parry, Associated Press