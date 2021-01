KENOSHA, Wisconsin (AP) – Un procureur du Wisconsin a annoncé mardi qu’il ne porterait pas d’accusation pénale contre un policier blanc qui a tiré sur un Noir dans le dos à Kenosha l’été dernier, le laissant paralysé et déclenchant parfois de violentes manifestations dans la ville .

Le tournage de Jacob Blake par l’agent Rusten Sheskey le 23 août, capturé sur une vidéo d’un spectateur, a braqué les projecteurs du pays sur le Wisconsin au cours d’un été marqué par des manifestations contre la brutalité policière et le racisme. Plus de 250 personnes ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi, dont Kyle Rittenhouse, 17 ans, un médecin autoproclamé avec un fusil d’assaut qui est accusé de la fusillade mortelle de deux hommes et de la blessure d’un troisième.

Le procureur du district du comté de Kenosha, Michael Graveley, a déclaré mardi qu’il n’inculperait ni Sheskey ni deux autres officiers sur les lieux, affirmant qu’il devrait « réfuter l’expression claire de ces officiers selon laquelle ils devaient tirer une arme pour se défendre ».

Il a ajouté: «Je ne pense pas que l’État … serait en mesure de prouver que le privilège de légitime défense n’est pas disponible.»

Graveley a déclaré qu’il avait informé Blake de la nouvelle avant une conférence de presse pour annoncer la décision.

Ben Crump, un avocat de la famille de Blake, a exprimé sa déception face à cette décision, affirmant qu’elle «détruit davantage la confiance dans notre système judiciaire» et envoie un message selon lequel il est normal que la police abuse de son pouvoir. Il a déclaré qu’il continuerait d’aller de l’avant avec une poursuite et de lutter pour un changement systémique dans les services de police.

«Nous pensons que cette décision a échoué non seulement Jacob et sa famille, mais aussi la communauté qui a protesté et demandé justice», ont déclaré Crump et son coconseil dans un communiqué, ajoutant: «Nous exhortons les Américains à continuer à faire entendre leur voix et à exiger un changement en des manières pacifiques et positives pendant cette période émotionnelle.

La fusillade de Blake a eu lieu trois mois après la mort de George Floyd alors qu’il était retenu par des policiers à Minneapolis, une mort qui a été capturée sur une vidéo d’un spectateur et a déclenché l’indignation et des manifestations qui se sont propagées aux États-Unis et au-delà. Le mouvement galvanisé Black Lives Matter a mis en lumière une police inéquitable et est devenu une ligne de faille en politique, le président Donald Trump critiquant les manifestants et faisant pression de manière agressive sur un message d’ordre public qu’il cherchait à capitaliser dans le Wisconsin et d’autres États swing.

Kenosha, une ville de 100000 habitants à la frontière Wisconsin-Illinois à environ 60 miles au nord de Chicago, était prête à de nouvelles manifestations avant les accusations, avec des barricades en béton et des clôtures métalliques entourant le palais de justice du comté de Kenosha et du contreplaqué protégeant de nombreuses entreprises. Lundi soir, le Conseil commun a approuvé à l’unanimité une résolution d’urgence donnant au maire le pouvoir d’imposer des couvre-feux, entre autres, et le gouverneur Tony Evers a activé 500 soldats de la Garde nationale pour l’aider.

Sheskey faisait partie des policiers qui répondaient à une femme qui avait signalé que son petit ami n’était pas censé être là, et quand ils sont arrivés sur les lieux, la femme a dit qu’il «essayait de prendre mes enfants, il essayait de prendre ma voiture. «

Une vidéo sur téléphone portable montre Blake marchant vers la porte du côté conducteur d’un SUV alors que les agents le suivent avec des armes à feu tirées en criant. Alors que Blake ouvre la porte et se penche dans le SUV, Sheskey attrape sa chemise par derrière et ouvre le feu.

Le syndicat de police de Kenosha a déclaré que Blake était armé d’un couteau et Sheskey lui a ordonné à plusieurs reprises de le laisser tomber, mais il ne le ferait pas. L’avocat de Sheskey, Brendan Matthews, a déclaré que Sheskey avait été renvoyé parce que Blake avait commencé à se tourner vers l’officier en tenant un couteau.

Gravely a passé une partie de sa présentation à imaginer et même à interpréter comment une défense juridique des agents pourrait se dérouler devant le tribunal.

Graveley a déclaré que Blake était clairement armé d’un couteau – il a affiché une photo agrandie de la scène – et a déclaré que Blake avait admis l’avoir en main. Il a déclaré que Sheskey craignait que Blake n’emporte la voiture avec des enfants à l’intérieur et se soit engagé à reprendre contact avec Blake après une lutte physique qui comprenait l’utilisation ratée de pistolets électriques paralysants, et après que les agents se soient initialement retirés à cause du couteau.

Graveley a déclaré que Sheskey avait tiré sur Blake après que Blake lui ait fait un mouvement avec le couteau.

Les agents n’étaient pas équipés de caméras corporelles.

Ne pas inculper l’officier «continue le cycle consistant à permettre la violence policière et à se soustraire à la responsabilité lorsqu’ils blessent gravement et nuisent à une personne noire», a déclaré Chris Ott, directeur exécutif de l’ACLU du Wisconsin. «Sur la base des images vidéo de l’incident, il reste difficile de voir une quelconque raison de tirer sur M. Blake dans le dos à plusieurs reprises. Mais, comme nous l’avons vu tant de fois auparavant, la police dans cette affaire a été tenue à un niveau de responsabilité différent de celui du reste d’entre nous.

«J’aimerais pouvoir dire que je suis choqué», a tweeté le lieutenant-gouverneur du Wisconsin Mandela Barnes, qui est noir. «C’est un autre exemple d’une série de fausses applications de la justice.»

Sheskey, 31 ans, a fait l’objet de cinq enquêtes internes depuis qu’il a rejoint le département de Kenosha en 2013, dont trois réprimandes pour avoir écrasé sa voiture d’escouade trois fois en trois ans. Il a également reçu 16 prix, lettres ou distinctions officielles, indique son dossier personnel.

Le département d’État de la Justice a enquêté sur la fusillade en vertu d’une loi d’État qui oblige les agences extérieures à enquêter sur tous les incidents impliquant des agents. Le département a demandé à l’ancien chef de la police de Madison, Noble Wray, qui est noir, de revoir ses conclusions après que Graveley a demandé à un expert externe d’examiner l’enquête.

Rittenhouse, qui faisait partie des personnes armées qui sont descendues dans les rues de Kenosha pendant les violences et a déclaré qu’il était là pour aider à protéger les entreprises, fait face à de multiples accusations, notamment d’homicide intentionnel. La vidéo de Bystander montrait Rittenhouse tirant sur Joseph Rosenbaum et Anthony Huber et blessant un troisième homme. Rittenhouse, qui est blanc, a affirmé que les trois hommes l’avaient attaqué et qu’il avait tiré en légitime défense. Les conservateurs de tout le pays recueillent des fonds pour son équipe juridique. Rittenhouse avait 17 ans au moment de la fusillade.

Rittenhouse a plaidé non coupable de toutes les accusations lors d’une audience mardi.

Les procureurs ont abandonné une accusation d’agression sexuelle contre Blake en novembre dans le cadre d’un accord dans lequel il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de délit de conduite désordonnée. Il a été condamné à deux ans de probation.

Richmond a rapporté de Madison, Wisconsin. Scott Bauer à Madison et Amy Forliti à Minneapolis ont contribué à ce rapport.