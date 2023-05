Aucune accusation contre l’ancien chef d’Unifor Jerry Dias à la suite d’une enquête sur la corruption

L’ancien président d’Unifor, Jerry Dias, n’a pas été inculpé à la suite d’une enquête lancée l’année dernière sur des allégations selon lesquelles le dirigeant syndical de longue date aurait accepté un pot-de-vin, a annoncé jeudi la police de Toronto.

L’unité des crimes financiers de la police a commencé à enquêter sur l’ancien président du plus grand syndicat du secteur privé du Canada le printemps dernier après que le syndicat a remis l’argent que Dias aurait accepté d’un fournisseur de kits de test rapide COVID-19 qu’il a promu aux membres. La police a déclaré jeudi que l’enquête était terminée.

Unifor a alors accusé Dias d’avoir enfreint le code d’éthique et les pratiques démocratiques de la constitution du syndicat et a déclaré qu’une audience aurait lieu devant le conseil exécutif national.

Le directeur des affaires juridiques et constitutionnelles d’Unifor, Anthony Dale, a déclaré jeudi dans un communiqué que les propres affaires du syndicat concernant Dias avaient été réglées à sa satisfaction et qu’il ne serait plus soumis à un processus d’audience en vertu de la constitution du syndicat.

Dale a déclaré que le syndicat avait été informé par la police à la fin de 2022 qu’aucune accusation criminelle ne serait portée, mais que le syndicat lui-même

conclusion n’était pas liée à l’enquête policière.

Dias a déclaré dans une déclaration par l’intermédiaire de son avocat Tom Curry que ces développements « renforcent ce que j’ai toujours su être vrai : qu’au cours de mes 45 ans de carrière, j’ai toujours agi avec intégrité et dans le meilleur intérêt des membres d’Unifor ».

Le chef du syndicat dément les allégations

Dias a déclaré que les allégations portées contre lui n’étaient pas vraies.

« Je n’ai jamais gagné un centime en dehors de mon salaire avec Unifor, et j’ai toujours respecté le code de conduite du syndicat », a-t-il déclaré.

« En disant cela, il est temps de passer à autre chose dans ma vie. »

Le syndicat avait déclaré que Dias aurait donné 25 000 $ à un employé d’Unifor, ce qui, selon lui, représentait la moitié de l’argent du fournisseur, et l’employé a ensuite déposé une plainte en vertu du code de déontologie d’Unifor et a remis l’argent au syndicat.

Dias s’est engagé à entrer dans un centre de réadaptation à la suite de l’incident, affirmant que son utilisation d’analgésiques, de somnifères et d’alcool pour traiter un problème de nerf sciatique avait altéré son jugement.

Dias a commencé un congé de maladie le 6 février 2022, environ une semaine après avoir été informé de l’enquête indépendante du syndicat sur l’affaire. Il était déjà sur le point de prendre sa retraite cette année-là, mais il l’a fait tôt.

Dias a déclaré jeudi qu’il avait reçu des soins médicaux pour faire face à « des problèmes de santé graves, notamment une sciatique débilitante », et qu’il avait également reçu de l’aide pour éliminer sa dépendance aux opioïdes pour faire face à la douleur. Il a dit qu’il regrettait la distraction des membres et a remercié ceux qui l’ont contacté.

Jerry Dias est montré sur une photo d’archive de 2019. Dias a déclaré qu’il « n’a jamais gagné un centime en dehors de mon salaire avec Unifor ». (Bryan Eneas/CBC)

Dias était président d’Unifor depuis 2013, date à laquelle il a été créé à la suite d’une fusion entre deux syndicats. Il était une figure franche du mouvement ouvrier au Canada, jouant un rôle clé lors de la négociation de l’accord États-Unis-Mexique-Canada et de la lutte victorieuse pour la réouverture de l’usine General Motors à Oshawa, en Ontario.

Lors d’une élection en août 2022, l’ancienne secrétaire-trésorière nationale Lana Payne a été élue nouvelle présidente d’Unifor, se présentant contre l’ancien adjoint exécutif de Dias, Scott Doherty, ainsi que Dave Cassidy, président de la section locale 444 d’Unifor.

Dias a déclaré qu’il était fier de son travail en tant que premier président d’Unifor.

« Bien que je ne mènerai plus les actions sur les lignes de piquetage et à la table de négociation, je serai toujours le principal partisan d’Unifor. »