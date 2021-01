MILWAUKEE – Le policier de Kenosha, Wisconsin, qui a tiré sur Jacob Blake en août ne sera pas inculpé au pénal, a annoncé mardi le procureur du district du comté de Kenosha, Michael Graveley.

Ni l’officier qui a tiré, Rusten Sheskey, ni aucun autre ne sera inculpé, a déclaré Graveley lors d’une conférence de presse mardi. Gravely a déclaré que sa décision était basée sur des preuves qui ne pouvaient pas être vues sur la vidéo de l’incident sur téléphone portable, qui montrait Sheskey tirant sur Blake, 29 ans, alors qu’il montait dans un véhicule avec ses enfants à l’intérieur.

Blake, qui a reçu une balle dans le dos, est resté paralysé. La vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, a déclenché des manifestations, du vandalisme et des incendies criminels.

Un jury serait tenu d’examiner la preuve du point de vue de l’agent, a déclaré Graveley. Il est « incontestable » que Blake était armé d’un couteau lorsqu’il a été abattu, a déclaré Graveley. Il l’a décrit comme un « couteau de type lame de rasoir » et a déclaré que Blake avait admis le posséder.

«C’est vraiment une preuve du point de vue de l’officier Sheskey à chaque instant et de ce que ferait un officier raisonnable à chaque instant», a déclaré Graveley. « Presque aucune de ces choses ne trouve de réponse dans cette vidéo profondément troublante que nous avons tous vue… L’officier Sheskey sentait qu’il était sur le point d’être poignardé. »

Il a ajouté que la fusillade était une tragédie pour Blake, sa famille, la police et la communauté.

Les avocats de Blake ont déclaré que l’échec de Graveley à inculper Sheskey renversait la volonté du peuple.

«Les actions de l’officier Sheskey ont suscité l’indignation et le plaidoyer dans tout le pays, mais la décision du procureur de district de ne pas inculper l’officier qui a tiré sur Jacob dans le dos à plusieurs reprises, le laissant paralysé, détruit davantage la confiance dans notre système judiciaire», l’avocat Ben Crump et co- conseils Patrick A. Salvi II et B’Ivory LaMarr ont déclaré dans un communiqué.

Ils ont ajouté: « Cela envoie le mauvais message aux policiers de tout le pays. Cela dit qu’il est acceptable que la police abuse de son pouvoir et tire imprudemment son arme, détruisant la vie de quelqu’un qui essayait de protéger ses enfants. »

Graveley n’a pas non plus inculpé les deux autres officiers de Kenosha qui étaient présents lorsque Blake a été abattu, Brittany Meronek et Vincent Arenas.

Le procureur général du Wisconsin, Josh Kaul, a fait écho à Graveley en qualifiant l’affaire de tragédie. Dans un communiqué, Kaul a appelé à « une réforme de notre système de justice pénale », qui, selon lui, a « produit des disparités raciales stupéfiantes et inacceptables ».

«Nous avons besoin de changements de politique qui réduiront la probabilité que des incidents critiques impliquant des agents se produisent et qui rendront notre système de justice pénale plus juste et plus équitable», a déclaré Kaul dans un communiqué.

La fusillade de Blake et ses conséquences ont propulsé le Wisconsin sous les projecteurs nationaux. Le président Donald Trump et le président élu Joe Biden en ont discuté lors des arrêts de campagne dans l’État. Biden a rencontré la famille de Blake et a déclaré que des accusations contre Sheskey semblaient justifiées, tandis que Trump louait la police et prêchait la loi et l’ordre.

Le 25 août, troisième nuit de manifestations à Kenosha, deux hommes, Anthony Huber et Joseph Rosenbaum, ont été abattus par un adolescent armé d’un fusil de type AR-15. Kyle Rittenhouse, 17 ans, a été accusé de les avoir tués et d’avoir blessé Gaige Grosskreutz, 26 ans.

En plus des accusations d’homicide et de tentative d’homicide, Rittenhouse fait face à deux chefs de mise en danger de la sécurité et un pour possession illégale d’une arme à feu. Un compte de non-respect du couvre-feu a été ajouté plus tard. Son avocat a officiellement plaidé non coupable des sept chefs d’accusation initiaux en son nom lors d’une audience mardi.

La nuit de la fusillade, Rittenhouse faisait partie des nombreux hommes blancs qui patrouillaient les manifestations avec des fusils bien qu’ils n’aient aucune autorité légale pour le faire.

Rittenhouse est gratuit sur une obligation de 2 millions de dollars. Ses avocats disent qu’il a agi en état de légitime défense.

L’avocate Kimberly Motley, qui représente Grosskreutz, a qualifié la décision de ne pas inculper Sheskey de « scandaleuse » et « un autre rappel tragique des inégalités et de l’immense déférence qui est injustement accordée aux officiers pour comportement excessivement violent ».

Nouveaux détails sur le jour du tournage

Au cours d’une longue conférence de presse, Graveley a révélé de nouveaux détails sur le jour où Blake a été abattu.

À l’époque, il y avait un mandat d’arrêt pour crime ouvert contre l’arrestation de Blake lors d’un incident de violence domestique dans le passé, a-t-il déclaré. La petite amie de Blake lui avait permis de venir à la fête d’anniversaire de leur fils même s’il n’était pas censé être chez elle, a-t-elle déclaré lors d’un appel au 911 lors de la conférence de presse.

La femme a appelé la police lorsque Blake a menacé de partir dans son SUV de location. Les agents ont chargé Blake à trois reprises, mais même après cela, il a pu se lever, a déclaré Graveley. À un moment donné, Blake a sorti un couteau de sa ceinture et a sauté sur Sheskey, a déclaré le procureur.

Blake s’est ensuite éloigné et a essayé de monter dans le véhicule. Sheskey a déclaré aux enquêteurs qu’il avait attrapé la chemise de Blake dans le but de l’empêcher de voler le véhicule et éventuellement d’enlever les enfants à l’intérieur, selon Graveley. L’officier a dit aux enquêteurs qu’il n’avait pas tiré avec son arme jusqu’à ce que Blake se soit tourné vers lui avec le couteau.

Blake a contesté ce récit, affirmant qu’il n’avait aucune intention de poignarder l’officier, a déclaré Graveley.

Les autorités se préparent aux troubles

Les autorités et les habitants de Kenosha ont pris des précautions en prévision de l’annonce de mardi. Le gouverneur Tony Evers a appelé la Garde nationale lundi après-midi alors que les propriétaires d’entreprise fermaient leurs fenêtres et que les fonctionnaires avaient érigé des clôtures et des barrières en béton autour du palais de justice. Lundi soir, le conseil municipal de Kenosha a approuvé une déclaration d’urgence comprenant des fermetures de routes et a autorisé un couvre-feu dans toute la ville.

« Les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour la communauté de Kenosha », a déclaré Kaul dans son communiqué. « Nous devons travailler ensemble, pacifiquement, pour nous assurer que Kenosha – et tout le Wisconsin – sortira plus fort de cette période difficile. »

Bien que la conférence de presse de Graveley ait été annoncée aux médias mardi matin, il a gardé son emplacement secret jusqu’à 45 minutes avant qu’elle ne commence.

La famille de Blake n’a pas l’intention d’arrêter de protester.

« Le policier Sheskey doit être renvoyé, mis en examen et avoir sa journée devant le tribunal », a déclaré l’oncle de Jacob Blake, Justin Blake, lors d’une conférence de presse lundi. « La famille Blake obtiendra un jour justice. … Nous sommes une famille patiente. »

Blake est maintenant à la maison après des mois d’hospitalisation et de réadaptation, a déclaré son avocat.

Il purge une période de probation de deux ans après avoir conclu un accord de plaidoyer sur les accusations qui ont conduit à la tentative de l’arrêter pour avoir violé une ordonnance d’interdiction le 23 août.

Blake avait été accusé un mois plus tôt d’agression sexuelle au troisième degré, d’un crime et de deux délits, d’intrusion et de conduite désordonnée, en relation avec une altercation au domicile de sa petite amie plusieurs semaines plus tôt. Dans le cadre de son accord avec les procureurs, Blake a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de délit de conduite désordonnée impliquant des violences conjugales.

Il n’a aucun autre casier judiciaire ni aucune accusation en suspens.

Les agents sont rarement accusés

La police est rarement accusée de fusillades en service. Depuis 2015, plus de la moitié des affaires de meurtre ou d’homicide involontaire coupable intentées contre des agents dans tout le pays se sont soldées par des acquittements ou des jurys dans l’impasse, selon les données recueillies par Philip Stinson, professeur de criminologie à la Bowling Green State University, et citées dans un rapport du Washington Post l’année dernière. .

Les policiers invoquent la légitime défense dans les affaires de fusillade et ils ont généralement été jugés justifiés d’utiliser la force meurtrière s’ils croient raisonnablement qu’un suspect a la capacité de causer la mort ou de graves lésions corporelles, ou si le suspect pourrait mettre l’agent ou quelqu’un d’autre danger imminent;

Même s’il s’avère plus tard qu’il n’y avait pas de menace réelle, une demande de légitime défense pourrait toujours être viable si une personne croyait réellement qu’elle était en danger et que toute personne «raisonnable» dans la même situation aurait cru la même chose.

Si les procureurs pouvaient prouver qu’une telle croyance n’était pas raisonnable, ils pourraient poursuivre une accusation d’homicide.

Contribution: Mary Spicuzza, Milwaukee Journal Sentinel