Les restrictions aux frontières devraient rester en place jusqu’à la fin de l’année prochaine, a déclaré jeudi le trésorier Josh Frydenberg.

Dans sa mise à jour économique de milieu d’année, M. Frydenberg a déclaré que la prévision du budget d’octobre selon laquelle les frontières internationales resteraient fermées pendant une autre année restait inchangée.

Le gouvernement a interdit aux Australiens de partir depuis mars pour empêcher les touristes de se rendre dans les pays infectés par Covid et de ramener la maladie mortelle à la maison.

Les étrangers ne sont pas autorisés à entrer à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption ou ne viennent de Nouvelle-Zélande.

Le budget d’octobre indique: « Les voyages internationaux entrants et sortants devraient rester faibles jusqu’à la fin de 2021, après quoi une reprise progressive du tourisme international est également supposée se produire. »

Dans son discours, le trésorier a déclaré que les perspectives n’avaient pas changé malgré le déploiement prévu de deux vaccins en mars qui devraient atteindre l’ensemble de la population d’ici la fin de 2021.

« Les hypothèses concernant une croissance démographique plus lente, une migration nette négative à l’étranger et le moment de l’ouverture des frontières internationales sont inchangées depuis le budget », a déclaré M. Frydenberg lors d’un point de presse.

Les voyages peuvent être autorisés avec la Nouvelle-Zélande, qui a éliminé Covid-19, après que le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré qu’elle envisagerait une bulle de voyage au cours de la nouvelle année.

La mise à jour de milieu d’année a révisé le déficit budgétaire d’un record de 213,6 milliards de dollars à 197,7 milliards de dollars, le pays se remettant plus rapidement que prévu des verrouillages.

Environ 640 000 personnes de moins que prévu utilisent JobKeeper.

L’économie a également été stimulée par un prix élevé du minerai de fer. Le budget d’octobre prévoyait qu’il tomberait à 55 $ US d’ici juin, mais le gouvernement pense maintenant qu’il n’atteindra ce niveau qu’en septembre.

Les prix du minerai ont atteint leur plus haut niveau en 12 ans alors que la Chine exige davantage pour fabriquer de l’acier et que la production au Brésil reste en baisse.

Chris Richardson, de Deloitte Access Economics, a déclaré que cette augmentation profite énormément à l’Australie, qui exporte environ la moitié du minerai de fer mondial.

« L’essentiel est que la guerre commerciale de la Chine avec l’Australie nous rapporte de l’argent plutôt que de le perdre », a déclaré M. Richardson.

«Pour être clair, nous avons perdu de l’argent sur tout, des homards au vin. Mais nous avons plus que compensé cela en termes généraux grâce au minerai de fer – et le fisc en sera un bénéficiaire considérable.

Le taux de chômage est tombé à 6,8 pour cent en novembre, 90 000 personnes ayant rejoint la population active au cours du mois.

Les économistes avaient prévu une augmentation de 40 000 emplois, le taux de chômage restant au niveau d’octobre de 7%.

Plus tôt cette semaine, la Banque de réserve a déclaré que le taux de chômage n’atteindrait probablement plus 8% comme on le craignait auparavant.

Le Trésor devrait avoir amélioré ses prévisions de chômage lorsque le trésorier Josh Frydenberg remettra son examen budgétaire de milieu d’année plus tard jeudi.

Les données du Bureau australien des statistiques montrent que 84 200 emplois à temps plein ont été créés en novembre, ainsi que 5800 postes à temps partiel.

Le taux de participation de ces personnes au travail ou à la recherche d’un emploi est passé de 65,8% à 66,1%.