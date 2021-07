Aucun voleur ne peut distancer cet athlète lié aux Jeux olympiques de Tokyo

Aucun voleur ordinaire ne peut distancer cet agent de police de la ville. Si un voleur dépasse cet agent de police de la ville, il faudra alors conclure que le premier est un matériel des Jeux Olympiques.

Rencontrez l’agent de police spécial ou «police express» et l’athlète indien P. Naganathan, 25 ans, qui est lié aux Jeux olympiques de Tokyo en tant que membre de l’équipe indienne de relais masculin 4×400 mètres qui a fait ses preuves.

Né dans une famille nombreuse et pauvre, Naganathan travaillait comme ouvrier du bâtiment dans sa ville natale pendant les week-ends et les vacances scolaires tout en étudiant le 10e standard.

« D’une certaine manière, cela m’a aidé dans ma carrière sportive car j’ai pu gagner en endurance et en puissance en soulevant des briques et d’autres matériaux de construction », a déclaré Naganathan.

Les jeunes épaules tendres portaient non seulement le poids des briques et autres matériaux, mais aussi la famille qui était dans une situation financière désastreuse.

Le père de Naganathan, Pandi, était un ouvrier du bâtiment et sa mère Panchavarnam, une femme au foyer.

Pendant la majeure partie de ses jours d’école, Naganathan avait l’habitude de courir pieds nus, même dans la course de 1 500 mètres.

C’est après avoir marqué les esprits lors des rencontres inter-écoles/districts qu’il s’est vu remettre des chaussures à crampons par son école et qu’il s’est procuré une chaussure tout seul.

Parlant de ses entraîneurs, Naganathan a déclaré que pendant ses années d’école, il avait été formé par Veeravel et qu’à l’université, c’était Sivabalan et Senthil.

Après avoir rejoint la police, Naganathan est entraîné par l’entraîneur Prabhakaran.

Sa carrière sportive est devenue un peu facile après avoir rejoint le Collège PTMTM où son professeur d’entraînement physique et d’autres l’ont aidé.

Après avoir rejoint les forces de police du Tamil Nadu, les choses ont commencé à se détendre rapidement.

Interrogé sur son programme d’entraînement, Naganathan a déclaré: « Normalement, je me rends sur le terrain de la police à Chennai à 6 heures du matin jusqu’à 8 heures du matin, fais les exercices d’échauffement, les poids, la course avec des chaussures et d’autres choses. »

Quelques jours avant une compétition, il fait des courses sur route, de l’haltérophilie, des courses complètes avec des chaussures à crampons et fait également de la piste de puissance – courir environ 80/90 mètres en tirant une plaque de poids.

« Dans les films, vous avez peut-être vu un héros tirer un énorme pneu attaché à son corps avant un grand combat. Au lieu de pneus, nous faisons les plaques de poids car c’est une piste synthétique », a-t-il ajouté.

Initialement, Naganathan pratiquait pendant le temps libre disponible après le service de police. Mais après avoir remporté la médaille lors de la rencontre All India Police, de hauts responsables de la police lui ont demandé de se concentrer sur sa formation.

Espérant que l’Inde décroche une médaille olympique cette fois dans l’épreuve de relais 4 × 400 hommes, Naganathan a déclaré que son prochain objectif serait de participer aux épreuves individuelles des Jeux asiatiques et du Commonwealth et de penser à se marier quatre ans plus tard.

