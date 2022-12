Aucun suspect, arme ou mobile du crime: Mystère de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho tués dans leur lit | Nouvelles américaines

La maison grise avec la guirlande de Noël sur la porte d’entrée et les guirlandes lumineuses scintillantes surplombant le patio arrière pourrait être n’importe quelle autre maison d’étudiants de la ville reculée de Moscou, dans l’Idaho.

Une couche de neige recouvre le sol et un sac poubelle débordant de canettes de bière et d’eau de Seltz est calé près d’un gril extérieur.

Les jeunes femmes qui vivaient ici jusqu’à récemment étaient des membres populaires des sororités de l’Université de l’Idaho et organisaient régulièrement des fêtes.

Ils ont documenté leur vie sur les réseaux sociaux, avec des vidéos chorégraphiées de danses de groupe et des photographies se déguisant pour les soirées.

Image:

Kaylee Goncalves, Maddie Mogen et Xana Kernodle, et le petit ami de Xana, Ethan Chapin



Mais il y a quatre semaines, cette apparente idylle étudiante a été brisée lorsque trois des colocataires – Kaylee Goncalves, Maddie Mogen et Xana Kernodle, et le petit ami de Xana, Ethan Chapin – ont été brutalement assassinés.

Aux premières heures d’un dimanche matin, alors qu’ils dormaient dans leur lit, ils ont été poignardés à mort avec un grand couteau, leurs chambres éclaboussées de sang, tandis que deux autres colocataires dormaient pendant les attaques.

Quatre semaines plus tard, aucun témoin connu ne s’est présenté, il n’y a aucun suspect nommé, aucune arme du crime et aucun mobile évident.

La petite police de Moscou, qui n’avait pas eu de meurtre depuis plus de sept ans, est au centre de la course pour trouver un ou des tueurs.

“Il est difficile de dire quand ou si cette ville sera jamais la même”, a déclaré Robbie Johnson, responsable de l’information publique de la force.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper”

Il y a des signes que la communauté et les parents éplorés des victimes sont de plus en plus frustrés par ce qu’ils perçoivent comme un manque de progrès de la part de la police, alors même que des renforts du FBI et de la police de l’État de l’Idaho sont arrivés.

La décision de ne pas divulguer certaines informations ou pistes d’enquête au public est délibérée, a déclaré Mme Johnson à Sky News.

Image:

Robbie Johnson



“Nous ne voulons pas seulement une arrestation, nous voulons porter l’affaire devant les tribunaux”, ajoute-t-elle.

“Nous devons être sûrs que nous examinons toutes les preuves et elles sont vastes. Il y a des photos, des e-mails, des appels téléphoniques qui arrivent. Nous ne pouvons pas nous permettre une erreur ou publier des informations qui pourraient compromettre l’enquête.”

La police a toujours déclaré qu’elle croyait que la maison ou ses occupants étaient visés, mais elle n’a pas révélé pourquoi elle croyait cela.

La maison où ils ont été abattus

Les détectives d’Internet se sont penchés sur l’aménagement du bâtiment. C’est au rez-de-chaussée, avec ses portes-fenêtres coulissantes, que Xana et Ethan, un couple depuis le printemps que l’on disait parfait l’un pour l’autre, ont été massacrés.

Dans l’une des chambres à l’étage, les meilleures amies de toujours, Kaylee et Maddie, partageaient également un lit lorsqu’elles ont été assassinées.

Au petit matin, ils avaient envoyé des SMS à plusieurs reprises à l’ancien petit ami de Kaylee, avec qui elle était toujours proche et que la police a écartée en tant que suspect.

L’un des aspects les plus déroutants de l’affaire est que deux autres colocataires, Dylan Mortensen et Bethany Funke, qui se trouvaient dans des chambres au sous-sol, ont survécu.

Ils disent qu’ils ont dormi pendant les attaques et quand ils se sont réveillés, ils ont convoqué d’autres amis à la maison, croyant que l’un des colocataires était inconscient.

Juste avant midi, l’un des amis a appelé la police, qui a découvert la véritable horreur de ce qui s’était passé. La police a écarté Dylan, Bethany et les amis qui sont arrivés ce matin-là comme suspects.

“La grande question est de savoir pourquoi”, explique Troy Lambert, un écrivain policier dont le beau-fils vit dans un appartement à moins de 100 mètres de la maison du meurtre.

“Pourquoi cibleraient-ils de jeunes collégiens qui, dans mon esprit, n’auraient pas d’ennemis”, ajoute-t-il.

“Mon beau-fils et son colocataire font des jeux et des trucs comme ça, donc ils n’ont rien entendu.

“Avec la densité d’étudiants dans ce quartier, c’est un peu surprenant que personne n’ait rien entendu. C’est ce qui me fait penser que c’était quelqu’un et quelque chose d’organisé parce qu’ils ne faisaient pas de bruit. Ils savaient qu’il ne fallait pas faire de bruit.”

Image:

Troie Lambert



Les mouvements de Kaylee et Maddie

Les enquêteurs disent qu’ils sont occupés à reconstituer non seulement ce qui s’est passé à l’intérieur de la maison, mais où se trouvaient les victimes dans les heures qui ont précédé les meurtres.

Kaylee et Maddie avaient passé la nuit dans un bar appelé Corner Club avec son enseigne jaune fluo et ses boissons abordables, juste à côté de la rue principale de Moscou.

Ils sont partis à 1h du matin pour marcher jusqu’à un food truck à proximité, où Kaylee peut être entendue sur un livestream, trébuchant sur ses mots alors qu’elle commande une portion de pâtes carbonara.

Il semble alors y avoir une dispute avec un homme en sweat à capuche. À un moment donné, Maddie fait un geste vers lui et semble dire “va te faire foutre monsieur”, avant qu’ils ne disparaissent tous hors du champ.

Image:

Photos prises au food truck



La police dit qu’elle l’a également écarté en tant que suspect.

Il avait déjà été rapporté que les parents de Kaylee pensaient qu’elle était peut-être la cible principale sur la base de ce qu’on leur avait dit sur l’étendue de ses blessures par rapport aux autres victimes.

Mais ils ne pensent plus que ce soit le cas.

“Je ne pense pas que la famille pense qu’il y avait une cible individuelle sur leur fille”, a déclaré leur avocate, Shanon Gray, à Sky News.

“Cela n’a tout simplement pas de sens avec les faits qui ont été présentés et les autres informations que nous avons recueillies.

“La personne a peut-être ciblé la maison, car il y avait toutes des filles qui y vivaient et beaucoup de gens allaient et venaient, c’était une scène très sociale.”

Liste de questions de cinq pages

La famille Goncalves a recruté M. Gray pour pousser la police à obtenir des réponses. Il a apporté une liste de questions de cinq pages lors d’une réunion avec les enquêteurs cette semaine, mais elles restent muettes.

“Nous avons demandé pourquoi ils n’avaient pas divulgué plus d’informations au public”, a-t-il ajouté. “En fin de compte, nous pouvons l’examiner et dire, ‘excellent travail de ne pas divulguer cette information’, ou ils peuvent regretter ces décisions.

“Je ne sais pas si quelqu’un a déjà fait l’expérience d’une enquête sur un meurtre impliquant quatre étudiants qui avaient été poignardés, donc je suis sûr que c’est nouveau pour eux.

“Mais ils doivent encore s’assurer qu’ils font les bonnes choses, et nous sommes là pour les en tenir responsables.”

Image:

Shanon Gris



Les cinq heures manquantes

Le mystère entoure le sort des deux autres victimes, Xana Kernodle et Ethan Chapin la nuit des meurtres.

Entre 20h et 21h, ils étaient à une fête dans l’imposante maison de la fraternité Sigma Chi, avec son terrain de basket dans le jardin et son drapeau étoilé, maintenant en berne.

Il y a moins de cinq minutes de marche dans une ruelle jusqu’à la maison où ils ont été tués, mais ils ne sont rentrés chez eux que juste avant 2 heures du matin et la police essaie de rendre compte de ceux qui ont disparu pendant cinq heures.

Dans une mer d’incertitude, un ou plusieurs tueurs violents en cavale continuent de terroriser cette ville de 25 000 habitants, dont 11 000 étudiants.

Tout ce qui se passe à Moscou en ce moment est coloré par la perte et la peur. À la remise des diplômes d’hiver, où Kaylee Goncalves était censée recevoir son diplôme, une vague de policiers patrouille dans l’arène.

“C’est effrayant d’être ici”

“J’ai du gaz poivré et différentes choses d’auto-assistance, mais ça fait peur d’être ici, et on ne se sent plus comme à la maison. On ne se sent pas en sécurité”, dit Emma Bartlett, diplômée, qui est allée au collège avec Kaylee et Maddie et tutorat Ethan à l’université.

Image:

Emma Bartlett



“Il était toujours souriant, si heureux, si drôle”, dit-elle, “je suis tellement contente d’avoir appris à le connaître.”

Il n’y a pas que les étudiants qui vivent dans la peur. Treva Adkins s’est rendue à Moscou pour voir sa fille Katie diplômée ce week-end.

Image:

Treva Adkins



“Quand nous sommes arrivés à Airbnb, j’étais morte de peur”, dit-elle. “J’ai demandé à mon mari de vérifier sous le lit, et je suis une femme de 43 ans.

“J’ai remarqué que les fenêtres n’étaient pas verrouillées, et ça m’a paralysé, alors j’ai fermé toutes les fenêtres et j’ai fermé les rideaux. C’est terrifiant de regarder constamment par-dessus son épaule.”

L’illumination de l’arbre de Noël de la ville de Moscou a eu lieu la semaine dernière et est devenue un point central pour se souvenir des quatre étudiants tués. Des rubans colorés sont fixés autour des garde-corps et des notes de réflexion.

“Partis trop tôt, Ethan, Xana, Kaylee et Madison”, lit-on. “Prier pour votre famille, vos amis et pour la justice”, lit un autre.

Dans une communauté désespérée de réponses et de responsabilité, les inconnues ne cessent de s’accumuler.