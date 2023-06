Aucun survivant retrouvé après un avion qui a survolé DC et provoqué des accidents de brouillage d’avions de chasse en Virginie – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

WASHINGTON (AP) – Un avion d’affaires capricieux et insensible qui a survolé la capitale nationale dimanche après-midi a poussé l’armée à brouiller un avion de chasse avant que l’avion ne s’écrase en Virginie, ont déclaré des responsables. L’avion de chasse a provoqué un fort bang sonique qui a été entendu dans toute la région de la capitale.

Quelques heures plus tard, la police a déclaré que les sauveteurs avaient atteint le site de l’accident d’avion dans une partie rurale de la vallée de Shenandoah et qu’aucun survivant n’avait été retrouvé.

La Federal Aviation Administration a déclaré que le Cessna Citation avait décollé dimanche d’Elizabethtown, dans le Tennessee, et se dirigeait vers l’aéroport MacArthur de Long Island. Inexplicablement, l’avion a fait demi-tour au-dessus de Long Island à New York et a suivi une trajectoire rectiligne au-dessus de DC avant de s’écraser sur un terrain montagneux près de Montebello, en Virginie, vers 15h30.

On ne savait pas immédiatement pourquoi l’avion ne répondait pas, pourquoi il s’était écrasé ou combien de personnes se trouvaient à bord. L’avion a survolé directement la capitale nationale, même s’il volait techniquement au-dessus de l’un des espaces aériens les plus restreints du pays.

Un responsable américain a confirmé à l’Associated Press que l’avion militaire s’était précipité pour répondre au petit avion, qui ne répondait pas aux transmissions radio et s’est ensuite écrasé. Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement des détails de l’opération militaire et a parlé sous couvert d’anonymat.

Les sites de suivi des vols ont montré que le jet avait subi une descente en spirale rapide, tombant à un moment donné à une vitesse de plus de 30 000 pieds par minute avant de s’écraser dans le St. Mary’s Wilderness.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a déclaré plus tard dans un communiqué que le F-16 était autorisé à voyager à des vitesses supersoniques, ce qui a provoqué un boom sonore qui a été entendu à Washington et dans certaines parties de la Virginie et du Maryland.

« Au cours de cet événement, l’avion du NORAD a également utilisé des fusées éclairantes – qui peuvent avoir été visibles par le public – pour tenter d’attirer l’attention du pilote », indique le communiqué. « Les fusées éclairantes sont utilisées avec le plus grand respect pour la sécurité des aéronefs interceptés et des personnes au sol. Les fusées éclairantes s’éteignent rapidement et complètement et il n’y a aucun danger pour les personnes au sol lorsqu’elles sont distribuées.

La police de l’État de Virginie a déclaré que les policiers avaient été informés de l’accident potentiel peu avant 16 heures et que les sauveteurs avaient atteint le site de l’accident à pied environ quatre heures plus tard. Aucun survivant n’a été retrouvé, a indiqué la police.

L’avion qui s’est écrasé était immatriculé auprès d’Encore Motors of Melbourne Inc, basée en Floride. John Rumpel, qui dirige l’entreprise, a déclaré au New York Times que sa fille, sa petite-fille de 2 ans, sa nounou et le pilote étaient à bord de l’avion. Ils rentraient chez eux à East Hampton, à Long Island, après avoir visité sa maison en Caroline du Nord, a-t-il déclaré.

Rumpel, un pilote, a déclaré au journal qu’il n’avait pas beaucoup d’informations de la part des autorités, mais espérait que sa famille ne souffrirait pas et a suggéré que l’avion aurait pu perdre sa pressurisation.

« Je ne pense pas qu’ils aient encore trouvé l’épave », a déclaré Rumpel au journal. « Il est descendu à 20 000 pieds par minute, et personne ne pourrait survivre à un crash à cette vitesse. »

Une femme qui s’est identifiée comme Barbara Rumpel, répertoriée comme présidente de la société, a déclaré qu’elle n’avait aucun commentaire dimanche lorsqu’elle a été contactée par l’Associated Press.

L’épisode a rappelé des souvenirs de l’accident de 1999 d’un Learjet qui a perdu la pression de la cabine et a volé sans but à travers le pays avec le golfeur professionnel Payne Stewart à bord. L’avion s’est écrasé dans un pâturage du Dakota du Sud et six personnes sont mortes.

Le président Joe Biden jouait au golf à Joint Base Andrews au moment où l’avion de chasse a décollé. Anthony Guglielmi, porte-parole des services secrets américains, a déclaré que l’incident n’avait eu aucun impact sur les mouvements du président dimanche. Biden jouait au golf à la base militaire du Maryland avec son frère dans l’après-midi.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le président avait été informé de l’accident et que le bruit de l’avion de brouillage était faible à Joint Base Andrews.

