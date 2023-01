“Aucun sujet n’est sur la table”: le maire espagnol écoute les électeurs pendant le dîner

jeTout a commencé par un tweet en octobre. « Je voudrais dîner chez vous. J’apporterai le dessert. Ce qui a suivi a été une avalanche d’invitations, envoyant Michel Montaner frapper à la porte de parfaits inconnus presque tous les soirs de la semaine. “Je sonne à leur porte et dis:” Salut, je suis le maire “”, a déclaré Montaner au Guardian. “Je me présente seul, pas de police, pas de conseillers.” L’homme politique, qui est maire de la petite ville de Xirivella dans l’est de l’Espagne depuis 2015, a pris l’initiative dans l’espoir de mieux comprendre les préoccupations des électeurs de la ville de 31 000 habitants avant les élections municipales de mai. Mais après avoir dîné avec plus de 60 personnes au cours des dernières semaines, il a été surpris de leur empressement à partager leurs tribulations et leurs triomphes alors qu’ils mangeaient des pommes de terre chargées tortillas et plaques de marbre jambon. “Le dîner proprement dit est plutôt symbolique, car je n’ai généralement qu’une salade et un sandwich. Mais l’important, c’est qu’ils m’invitent chez eux », a-t-il déclaré. “Et une fois que nous sommes dans ce cadre de confiance et d’intimité, les murs tombent et les gens me disent vraiment ce qu’ils pensent.” Montaner avec les sœurs Antonia et Manoli, et la fille de Manoli, Ana Du lundi au vendredi, si l’horaire le permet, il arrive chez son hôte à 21 heures, porteur d’un gâteau ou d’une assiette de douceurs achetées dans une liste tournante de boulangeries locales. Avec le ton de la rencontre expliqué dans son tweet initial – « Je veux vous parler, à vous et à votre famille, de Xirivella. Aucun sujet n’est sur la table » – la conversation s’étend souvent jusqu’aux petites heures du matin. Certains de ses hôtes ont des racines profondes dans la région, d’autres ont immigré de pays comme l’Ukraine ou la Bulgarie. Il a eu droit à des repas allant de perdrix marinée au porc wellington par les familles et les groupes d’amis. Parfois, la formule a varié : récemment, un groupe de vingtenaires l’a emmené dans un bar ; le mois prochain, il a des projets avec un prêtre local. Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

Il garde une trace attentive de ce que les gens lui disent, griffonnant des notes détaillées dans un livre qu’il apporte avec lui. Les habitants lui ont fait des propositions, allant d’un nouvel auditorium à l’agrandissement d’un gymnase municipal, ainsi que des critiques poliment émises, telles que des améliorations qui pourraient être apportées aux opérations de nettoyage des rues ou à l’entretien des espaces verts de la ville. “J’apprécie vraiment cela”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas entendre toutes les bonnes choses, alors vous savez que ce n’est pas réel.”

La conversation porte souvent sur plus que des questions municipales. « Les gens me parlent de leurs problèmes personnels, de leurs problèmes familiaux ou de leurs problèmes d’éducation. Ils s’ouvrent totalement », a-t-il déclaré. “En toute honnêteté, je ne sais jamais ce que je vais trouver, mais j’ai rencontré des familles vraiment merveilleuses.”

L’initiative s’est avérée populaire auprès des résidents – le calendrier des dîners de Montaner est complet jusqu’en mars.

“Il y a des gens qui m’ont dit : mais tu n’as pas peur de te présenter comme ça, seul, sans police, sans conseillers ?” Il a écarté les inquiétudes, affirmant que les dîners étaient exempts de la polarisation politique qui a dominé les gros titres espagnols.

Au lieu de cela, il est devenu convaincu que l’initiative pourrait jouer un rôle puissant dans la construction de ponts. “Imaginez si les 8 600 maires d’Espagne – ou les maires d’Angleterre ou de France – allaient tous dîner, pas tous les soirs mais peut-être une fois par mois, chez un voisin”, a-t-il déclaré. “Cela réduirait la tension, la colère et les gens apprendraient vraiment à connaître leurs représentants.”