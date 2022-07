Aucun soulagement pour les factures alimentaires élevées ; Rogers accorde des crédits d’interruption ; Les e-mails du CERB sont réels: la feuille de triche Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché a rassemblé les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

En espérant un soulagement à l’épicerie cet automne? Ne comptez pas dessus

En ce qui concerne la hausse des prix alimentaires, il semble que nous n’allons pas faire une pause de si tôt.

Les fournisseurs canadiens de produits alimentaires émettent à nouveau des avis aux détaillants les informant des hausses de prix à venir.

Les lettres indiquent que vous paierez probablement plus à l’épicerie cet automne, dans une année où il y a déjà eu des augmentations de prix à près de deux chiffres.

Les prix des aliments en magasin ont augmenté de 9,7 % en mai par rapport à il y a un an, a déclaré Statistique Canada le mois dernier.

Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie à Halifax, a déclaré que les hausses des prix des aliments pourraient atteindre 10 % avant de commencer à ralentir.

“Nous nous attendons à ce que l’inflation alimentaire culmine d’ici la fin septembre”, a-t-il déclaré. “Cela pourrait en fait aller au nord de 10% avant que les choses ne commencent à se calmer.” Lire la suite

Dans certains cas, la hausse des prix des aliments est attribuable à l’approbation par la Commission canadienne du lait d’une deuxième augmentation du prix du lait cette année. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Rogers créditera ses clients de 5 jours de service en cas de panne

Votre téléphone cellulaire ou votre service Internet était-il en panne dans le cadre de la panne massive de Rogers ?

Cette nouvelle peut offrir une certaine consolation.

L’entreprise affirme qu’elle vous créditera cinq jours de service après que la panne ait affecté l’utilisation du cellulaire et d’Internet pour des millions de Canadiens.

La panne a commencé le vendredi 8 juillet, avec des effets persistants ressentis tout au long du week-end. Il a perturbé les services gouvernementaux et les systèmes de paiement, suscitant des critiques et des questions de la part du gouvernement fédéral et de l’organisme de réglementation des télécommunications.

“Nous avons écouté nos clients et les Canadiens de partout au pays qui nous ont dit à quel point les impacts de la panne étaient importants pour eux”, a déclaré Chloé Luciani-Girouard, porte-parole de Rogers, dans un courriel à CBC News. Lire la suite.

Rogers attribue la panne du 8 juillet à une défaillance du système réseau à la suite d’une mise à jour de maintenance dans son réseau principal. (Galit Rodan/La Presse canadienne)

Surprise : ces e-mails concernant le retour des paiements CERB ne sont pas des arnaques

Le courriel de Service Canada demandant le remboursement des prestations du CERB avait toutes les caractéristiques d’une arnaque, selon certaines personnes qui l’ont reçu.

Sur Twitter et Reddit, les destinataires ont déclaré que le formatage était très différent de la correspondance gouvernementale qu’ils avaient reçue dans le passé. L’un d’eux a même écrit que le logo du gouvernement avait l’air “horrible”, comme s’il avait été créé avec l’application sans fioritures MS Paint.

“Vous avez reçu plus de prestations que le montant pour lequel vous étiez éligible”, a déclaré un de ces e-mails vu par CBC News.

Service Canada, cependant, a confirmé que les courriels sont la vraie affaire. Maintenant, vous devez payer. Lire la suite

Certains destinataires d’e-mails demandant le remboursement des prestations du CERB sont allés en ligne, sur des forums comme Reddit, pour discuter s’ils faisaient partie d’une arnaque. Il s’avère que les courriels provenaient vraiment de Service Canada. (Radio-Canada)

« Dans quel siècle sommes-nous ? » Cet homme a attendu 4 jours dans un couloir pour être opéré afin de réparer une jambe cassée

Quatre jours, c’est long à attendre pour une intervention chirurgicale si vous avez un os de jambe brisé.

Mais c’était l’expérience de Ron Prickett, 76 ans, de Sault Ste. Marie, en Ontario, qui a passé des jours à souffrir dans le couloir de l’hôpital Wiarton sur une civière à la suite d’un accident de vélo à Sauble Beach.

Après être arrivé là-bas en ambulance, Prickett a été placé dans une minuscule pièce de fortune dans l’un des couloirs de l’établissement, sans rien pour le distraire et sans possibilité d’allumer ou d’éteindre les lumières.

Son expérience est un autre exemple d’un système de santé provincial sous-financé qui souffre de pénuries de personnel et de problèmes de capacité, alors que les travailleurs hospitaliers fatigués et sous-payés abandonnent l’épuisement de la lutte contre la pandémie de COVID-19 pendant plus de deux ans.

« Je suis époustouflé qu’en Ontario, nous ayons ces installations et que je ne puisse pas faire réparer un os cassé. Je dois rester allongé avec un os cassé dans le corps pendant quatre jours », a-t-il déclaré. “C’est tellement frustrant. Je n’ai aucun contrôle.”

Jeudi, Liselle Prickett, la fille de Ron, a déclaré à CBC News que son père devait finalement subir une intervention chirurgicale jeudi matin au London Health Sciences Centre, dans le sud-ouest de l’Ontario.

“J’ai entendu dire qu’il pourrait être renvoyé à Wiarton pour récupérer. Espérons qu’il ne sera plus dans le couloir”, a-t-elle déclaré par SMS. Lire la suite

Ron Prickett de Sault Ste Marie, Ont., montré dans des jours meilleurs, s’est cassé le fémur dans un accident de vélo et était sur une civière dans le couloir de l’hôpital Wiarton pendant quatre jours avant de subir une intervention chirurgicale à London, Ont. (Soumis par Liselle Prickett)

Que se passe-t-il d’autre ?

Une femme fait face à une amende de 50 000 $ pour un bardeau manquant après une plainte au règlement:

Le propriétaire dit que les règlements devraient être appliqués uniformément, ou pas du tout.

Aucun nouvel équipement ou terrain pendant quelques années, disent les agriculteurs touchés par la hausse des taux d’intérêt:

L’augmentation du taux d’intérêt de référence de la Banque du Canada ralentira les investissements agricoles.

Santé Canada approuve le premier vaccin COVID-19 pour les plus jeunes enfants:

Le vaccin sera disponible pour les enfants entre 6 mois et 5 ans

La Banque du Canada relève son taux à 2,5 %. Voici ce que cela signifie pour vous:

La banque augmente agressivement les taux de prêt pour lutter contre l’inflation galopante.

