Aucun signe que Poutine prévoit d’utiliser des armes nucléaires – Pentagone

Les responsables américains de la défense disent qu’ils ne voient aucune indication que Moscou envisage une attaque nucléaire

Le département américain de la Défense ne pense pas qu’une frappe nucléaire russe soit imminente, ont déclaré plusieurs responsables du Pentagone aux journalistes cette semaine. Washington traite toujours les supposées menaces de Moscou “très sérieusement,” ils ont ajouté.

“Nous n’estimons pas que le président Poutine a pris la décision d’utiliser des armes nucléaires pour le moment”, le secrétaire de presse du Pentagone, le général de brigade Patrick Ryder, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse jeudi. Il a pris la parole après que le président américain Joe Biden a averti que le risque d’un conflit nucléaire était au plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962.

Pour l’instant, les États-Unis ne possèdent aucune information qui justifierait une modification de leur « posture de dissuasion stratégique », Ryder a déclaré, ajoutant que Washington continuera de surveiller de près la situation, car il prend les menaces de la Russie “très sérieusement.”

Vendredi, un autre porte-parole du Pentagone, J. Todd Breasseale, a déclaré à Politico que les États-Unis ne voient toujours aucune indication que la Russie se prépare à une frappe nucléaire. “Pour être clair : nous n’avons vu aucune raison d’ajuster notre propre posture nucléaire stratégique et nous n’avons pas non plus d’indications que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires”, il a dit.

Lire la suite Biden met en garde contre un “Armageddon” nucléaire

Breasseale a également accusé le Kremlin de faire des déclarations imprudentes sur l’utilisation potentielle d’armes nucléaires. “Le genre de rhétorique irresponsable que nous avons vu n’est pas un moyen pour le chef d’un État doté d’armes nucléaires de parler”, dit-il, avertissant qu’une frappe nucléaire “à n’importe quelle échelle” serait « désastreux pour le monde et entraînerait de graves conséquences ».

Bien que Moscou n’ait montré aucun signe indiquant qu’il avait l’intention d’utiliser des armes nucléaires, le président Vladimir Poutine a déclaré dans un récent discours que la Russie avait “divers moyens de destruction”, et qu’il n’hésiterait pas à les utiliser pour défendre la nation, ajoutant : “Ce n’est pas du bluff.”

Jeudi, Biden a averti qu’une nouvelle escalade des hostilités entre la Russie, l’Ukraine et l’Occident pourrait conduire à “Armageddon.”

Vendredi, l’armée estonienne a déclaré que la menace que la Russie utilise des armes nucléaires “n’est pas très grand.” La déclaration est intervenue au milieu de reportages dans les médias britanniques laissant entendre que la Russie envisageait de mener des exercices avec ses forces nucléaires – ce que le Kremlin a rejeté.

La doctrine actuelle de la Russie autorise l’utilisation d’armes nucléaires en cas de frappe nucléaire initiale sur son territoire ou ses infrastructures, ou si l’existence de l’État russe est menacée par des armes nucléaires ou conventionnelles.