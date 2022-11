Aucun signe que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires – États-Unis

Les commentaires de la Maison Blanche sont intervenus alors que le New York Times affirmait que l’armée russe avait discuté d’éventuelles options de frappe nucléaire.

Les États-Unis ne voient aucune indication que la Russie se prépare à utiliser son arsenal nucléaire dans le conflit en Ukraine, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Cependant, il a ajouté que Washington envisageait une telle possibilité “profondément préoccupant” et le prend “sérieusement.”

Plus tôt mercredi, le New York Times a publié un article, citant “plusieurs hauts fonctionnaires américains”, qui prétendait que certains généraux russes avaient discuté “quand et comment Moscou pourrait utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine.” Le président russe Vladimir Poutine n’a pas été impliqué dans ces discussions, a indiqué le journal. Les conversations ont eu lieu à un moment donné à la mi-octobre, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que la Maison Blanche fait une telle déclaration. Le mois dernier, Kirby a déclaré que Washington ne voyait aucune indication que la Russie se préparait à déployer une arme nucléaire.

La menace d’une guerre nucléaire a été un sujet brûlant récemment après que Poutine s’est engagé à défendre le territoire et le peuple russes en utilisant “toutes les forces et les ressources dont nous disposons” fin septembre. Ses remarques ont ensuite été largement interprétées par les experts et les responsables occidentaux comme un avertissement nucléaire voilé, ce qui a incité le président américain Joe Biden à mettre en garde contre une éventuelle “Armageddon nucléaire”.

Poutine a clarifié sa déclaration plus tard en disant que Moscou n’avait même pas mentionné les armes nucléaires tactiques, et encore moins menacé d’utiliser des armes atomiques. Ses paroles, cependant, n’ont pas apaisé les craintes à Washington, alors que Biden continuait de se demander pourquoi la Russie continuait “parler de” armes nucléaires s’il n’envisage pas de les utiliser.

Pendant ce temps, les hauts diplomates occidentaux et les ministres de la Défense ont largement écarté les inquiétudes de la Russie concernant l’utilisation potentielle par Kiev d’une soi-disant «bombe sale» pour piéger Moscou. Une telle munition utilise des explosifs conventionnels pour disperser des matières radioactives sur une large zone.

Moscou a également soulevé la question au Conseil de sécurité de l’ONU, incitant l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à envoyer une inspection dans plusieurs installations ukrainiennes pour enquêter sur les allégations.