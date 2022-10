Aucun signe que la Chine se prépare à envahir Taïwan, selon un ancien officier de la CIA

L’ancien officier supérieur du renseignement a fait valoir que de telles actions seraient impossibles à manquer

Pour se préparer à une opération militaire contre Taïwan, le gouvernement chinois devrait prendre certaines mesures qui ne peuvent tout simplement pas être tenues secrètes pour l’Occident – ​​et il n’y en a actuellement aucun signe, a déclaré lundi l’ancien responsable de la CIA, John Culver.

“Si la Chine décide de mener une guerre de choix contre Taïwan, la surprise stratégique serait une victime de l’ampleur de l’entreprise”, a-t-il écrit dans un article publié par le groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace. Culver a pris sa retraite de la CIA en 2020 et a beaucoup écrit sur la Chine en tant que chercheur principal au Atlantic Council.

Taïwan a été gouverné par des nationalistes qui ont fui le continent en 1949 après avoir perdu la guerre civile. Selon Culver, entrer en guerre pour l’île – que la Chine considère comme son territoire souverain – nécessiterait de changer la base du parti communiste “légitimité nationale” de la prospérité économique au nationalisme.

Il reconnaît que les quarantaines de Covid et le 2019 “la répression des partisans de la démocratie” à Hong Kong “a influencé négativement les perceptions de nombreux Taïwanais sur les motivations, les intentions et les objectifs de Pékin.” Pendant ce temps, il énumère l’influence croissante des politiciens indépendantistes à Taipei et le “Détermination américaine à jouer la ‘carte de Taiwan’ dans sa rivalité stratégique avec la Chine” parmi les raisons pour lesquelles le statu quo vieux de plusieurs décennies devient intenable.

[If] la guerre est le plan de Pékin, il devrait y avoir des indications fiables qu’elle arrive.

Pékin devrait “surtension” la production de missiles et d’autres munitions pour « au moins un an » avant le début du tournage, tout en prenant “étapes visibles” pour protéger son économie et son armée des perturbations et des sanctions des États-Unis et de leurs alliés, a écrit Culver.

La Chine stockerait également des fournitures d’urgence, arrêterait les exportations clés et redirigerait les ressources civiles vers la production militaire, tout en imposant des contrôles de capitaux, en gelant les avoirs financiers étrangers et en rapatriant les avoirs chinois détenus à l’étranger. Pendant ce temps, les dirigeants chinois prépareraient la population à l’austérité, aux pertes massives et à “Des civils morts dans des frappes lancées par les États-Unis et Taïwan.”

“Pour un conflit qui commencerait en 2024, comme certains observateurs aux États-Unis l’ont prédit, de telles mesures seraient probablement en train de se produire maintenant – et ce n’est pas le cas”, Culver a écrit.

L’actuel directeur de la CIA semble cependant convaincu qu’une invasion est de plus en plus probable.

“Le président Xi [Jinping] insiste aujourd’hui sur le fait que, s’il est fermement attaché à l’unification, c’est-à-dire au contrôle de Taïwan, sa préférence est de rechercher des moyens pour y parvenir sans recourir à la force », William Burns a déclaré à CBS dans une interview diffusée lundi. «Mais il a également demandé à son armée, nous le savons, de se préparer au plus tard en 2027 pour mener une invasion réussie de Taiwan. Donc, la réalité, du moins telle que nous la voyons, est que plus vous avancez dans cette décennie, plus les risques d’un conflit potentiel augmentent.