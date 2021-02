BEYROUTH (AP) – Une autopsie indépendante n’a révélé aucun signe de torture sur le corps d’un célèbre éditeur libanais et critique virulent du groupe militant chiite du Hezbollah abattu dans sa voiture la semaine dernière, a déclaré lundi son épouse.

Lokman Slim, un militant politique et commentateur de 58 ans, a été retrouvé mort avec six balles dans le corps jeudi sur une route rurale déserte dans le sud du pays. Il rendait visite à des amis là-bas et devait rentrer à Beyrouth mercredi soir lorsque sa famille a signalé sa disparition.

La famille de Slim a exprimé son scepticisme sur le fait qu’une enquête nationale conduirait à ceux qui l’ont tué, citant une histoire d’assassinats non résolus et de crimes politiques au Liban. Ils ont embauché un médecin légiste privé pour effectuer leur propre examen du corps de Slim.

Monika Borgmann, l’épouse allemande de Slim qui a également la nationalité libanaise, a déclaré qu’une autopsie privée était nécessaire pour obtenir toutes les informations nécessaires.

Il y avait des spéculations dans les médias arabes selon lesquelles Slim aurait été torturé avant d’être abattu. Les circonstances de son meurtre restent floues et Borgmann a déclaré qu’un rapport d’autopsie complet n’était pas encore prêt.

Borgmann a appelé à une enquête internationale, affirmant qu’elle avait des soupçons mais aucune preuve que ses assassins étaient des membres ou des partisans du Hezbollah.

« Il est très clair qui sont ses ennemis », a déclaré Borgmann à l’Associated Press dans une interview lundi. « C’est principalement le Hezbollah mais pour moi, il ne suffit pas de dire que nous connaissons ses ennemis et c’est tout. »

«Je veux vraiment savoir. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir qui et je veux une enquête internationale », dit-elle.

Borgmann a déclaré qu’elle discutait avec des avocats et des amis des moyens de faire pression pour une enquête internationale, se joignant à d’autres Libanais appelant à des enquêtes similaires sur d’autres crimes non résolus. En tant que citoyenne allemande, a-t-elle déclaré, elle cherche également à savoir si elle peut ouvrir une enquête en Allemagne.

Le Hezbollah a condamné le meurtre de Slim, appelant à une enquête rapide et exhortant les agences de sécurité à lutter contre les crimes qui, selon lui, se sont répandus dans tout le Liban. Le Hezbollah a déclaré que de tels assassinats avaient été «exploités politiquement et par les médias au détriment de la sécurité et de la stabilité intérieure» – un coup à leurs accusateurs.

Les auteurs de violence politique ou de corruption ne sont presque jamais identifiés ou poursuivis au Liban.

Une enquête sur une explosion massive dans le port de Beyrouth en août dernier a à peine démarré et a été bloquée en raison de la répression politique de puissants responsables accusés de négligence. Cela a également suscité des appels pour une enquête internationale sur l’explosion qui a tué 211 personnes.

«Aucune enquête locale n’a rendu justice», a déclaré Borgmann. «Ce meurtre de sang-froid ne passera pas comme ça. Je ferai tout ce que je peux.

Le meurtre de Slim a conduit à une condamnation internationale et appelle à une enquête rapide.

Lundi, l’ambassadrice américaine Dorothy Shea a rencontré le ministre libanais de la Justice par intérim pour discuter de l’enquête sur le meurtre de Slim et de la nécessité de demander des comptes aux responsables, a déclaré l’ambassade américaine sans donner de détails.

Slim et Borgmann, depuis 20 ans, ont documenté des histoires de disparus, de prisons et de traumatismes nationaux au Liban et en Syrie, produisant des films, des expositions d’art et conservant des archives élaborées de l’histoire libanaise et chiite.

Slim, un chiite, était un critique sévère de l’emprise du Hezbollah sur le pouvoir au Liban et de son alliance avec l’Iran. Il a fait campagne pour plus de représentation dans la politique libanaise, mais pour ses détracteurs, pour la plupart des partisans du Hezbollah, Slim était un traître qui a invité l’intervention d’Israël ou des opérations militaires au Liban.

Slim avait déjà signalé avoir reçu des menaces, notamment avoir des affiches le qualifiant de sioniste épinglées aux murs de sa maison dans la banlieue sud de Beyrouth, la base du Hezbollah dans la capitale.

« Je ne peux pas vous dire pourquoi il a été tué maintenant … (c’est) une autre raison pour laquelle j’aimerais voir une enquête internationale », a déclaré Borgmann, assis dans le jardin de la maison familiale de Slim. L’habitation abrite également le centre de recherche et de documentation que le couple a fondé ensemble en 2005.

Borgmann a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de quitter le pays et qu’elle poursuivrait le travail qu’elle et Slim ont fait ensemble pour préserver l’histoire et la mémoire du Liban.

Borgmann a déclaré qu’elle était attristée mais aussi en colère par le meurtre de son mari. «C’est en fin de compte … la colère qui m’aide à avancer», a-t-elle déclaré.

Un mémorial et une cérémonie d’inhumation étaient prévus jeudi dans la maison familiale où Slim est né et qu’il a refusé de quitter même après que le Hezbollah a installé son siège dans le quartier.