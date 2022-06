Aucun signe de sursis pour 3 condamnés par les séparatistes ukrainiens

MOSCOU (AP) – Il reste moins de deux semaines à deux Britanniques et un Marocain pour faire appel des condamnations à mort prononcées par les forces séparatistes qui les ont capturés lors des combats dans l’est de l’Ukraine.

En l’absence de progrès évidents, ni même de signes de contacts officiels, il est de plus en plus probable que les hommes seront fusillés par un peloton d’exécution, un geste remarquable même dans un coin de l’Europe qui a résisté à la vague d’abolition de la peine capitale.

Les condamnations prononcées par la République populaire de Donetsk ont ​​suscité une large condamnation de l’étranger mais ont été soutenues par des responsables russes; s’ils sont exécutés, peut-être au début de juillet, cela augmenterait probablement l’animosité entre les parties au conflit en Ukraine.

Voici un aperçu de l’affaire et de ses conséquences potentielles :

QUI SONT LES CONDAMNÉS ?

Un tribunal de RPD a condamné le 9 juin les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner, ainsi que le Marocain Brahim Saadoun, à mort par peloton d’exécution après les avoir reconnus coupables de terrorisme et avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel. Ils disposaient d’un mois pour faire appel des condamnations.

Le tribunal a affirmé qu’ils combattaient en tant que mercenaires, ce qui les exempterait des protections observées pour les prisonniers de guerre qui combattaient en tant que membres d’une armée légitime. Mais leurs partisans affirment qu’ils ont été enrôlés dans l’armée régulière ukrainienne.

LEURS EXÉCUTIONS SONT-ELLES PROBABLES ?

Denis Pushilin, président du gouvernement séparatiste, semble fermement déterminé à aller jusqu’au bout de la peine.

« J’ai certainement le droit de pardonner. Mais pour l’instant, je ne vois aucune des conditions préalables à l’exercice de ce droit », a-t-il déclaré aux journalistes lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie. “Ces personnes qui sont venues chercher de l’argent pour tuer la population civile – femmes, enfants, personnes âgées – doivent subir le châtiment approprié.”

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également fermement soutenu les condamnations lors du même forum, déclarant : « Ce sont des crimes contre la population civile du Donbass. Les crimes de guerre commis par des radicaux nationaux ukrainiens et des mercenaires étrangers ne resteront pas impunis.

Un avocat d’Aslin a déclaré que le Britannique était pessimiste quant à ses perspectives et que les autorités britanniques n’avaient pas contacté le DPR au sujet d’un appel.

Le Royaume-Uni, comme tous les autres pays à l’exception de la Russie, ne reconnaît pas la RPD comme un État souverain. La Russie a déclaré qu’elle envisagerait un appel des peines ; il n’est pas clair si la Grande-Bretagne a contacté Moscou à propos de l’affaire. La famille de Saadoun a appelé le président russe Vladimir Poutine à l’aide, mais on ne sait pas s’il y a eu des contacts officiels.

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS ?

La volonté de la Russie d’envisager un appel souligne son influence dans les gouvernements séparatistes de Donetsk et de la région voisine de Lougansk, bien qu’ils soient considérés comme souverains par Moscou.

L’application de la peine de mort aux seuls étrangers souligne l’affirmation fréquente du Kremlin et des séparatistes selon laquelle l’Ukraine est sous l’emprise des pays occidentaux et d’autres forces extérieures qui, selon eux, sont déterminées à affaiblir à la fois la Russie en tant que pays et le concept plus large de nation qui englobe tous russophones.

À leur tour, les condamnations à mort prononcées par un État non reconnu durcissent la vision occidentale de la Russie et de ses clients comme vindicatifs et méprisants de l’État de droit international.

EST-CE UNE ESCALADE ?

La Russie et la Biélorussie sont les seuls pays européens à maintenir la peine de mort. La Russie n’a procédé à aucune exécution depuis 1996, puis a déclaré un moratoire sur l’application de la peine capitale. L’Ukraine elle-même a aboli la peine de mort en 2000, trois ans après avoir procédé à sa dernière exécution. La Lettonie a maintenu la peine de mort pour les crimes de guerre jusqu’en 2012.

La Biélorussie a récemment rendu sa position plus sévère en ajoutant la “tentative de terrorisme” comme crime capital – ce qui signifie qu’elle pourrait être appliquée aux dirigeants de l’opposition en exil tels que Sviatlana Tsikhanouskaya.

On ne sait pas comment le DPR a l’intention de procéder aux exécutions – que ce soit devant quelques témoins, à la vue du grand public ou en secret. La procédure en Biélorussie est notoirement impitoyable – aucune date d’exécution n’est annoncée et le prisonnier n’est informé de sa mort imminente qu’environ deux minutes avant de recevoir une balle dans la nuque, selon des informations.

Jim Heintz, Associated Press