Aucun signe de ralentissement de la part des acheteurs de voitures super riches

Le nouveau roadster Mistral de 5 millions de dollars de Bugatti – un moteur W16 quad-turbo de 1 577 chevaux – s’est vendu sur les 99 modèles qui devaient être produits au moment où il a été dévoilé au public vendredi à la Monterey Car Week en Californie. La voiture, nommée d’après un vent froid du nord-ouest qui souffle dans le sud de la France, est présentée comme la dernière des Bugatti non électriques alors que la société entame le passage aux véhicules hybrides et électriques.

“Nous ne voyons pas de ralentissement pour le moment, bien au contraire”, a-t-il déclaré. “Avec Bugatti, nous sommes épuisés jusqu’en 2025. Donc, même si la (récession) dure quelques années, nous en sortirons encore plus forts.”

Mate Rimac a déclaré que la demande pour les supercars Rimac entièrement électriques de la société et ses Bugattis à moteur à combustion reste forte, et pourrait même s’accélérer.

Rimac a déclaré à CNBC qu’il était “un peu surpris” que la voiture se soit vendue si rapidement. Le plus grand nombre d’acheteurs se trouvent aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Le Mistral, selon Rimac, visait à rendre hommage au moteur à combustion ultime.

“Nous voulions lui donner un dernier hourra”, a-t-il déclaré. “C’est une célébration de ce moteur incroyable qui est si unique et le summum du développement de moteurs qui ne sera probablement jamais dépassé.”

Bugatti Rimac produit également des supercars sous le nom de Rimac, notamment la Rimac Nevera, une supercar entièrement électrique de 1 900 chevaux qui se vend 2,1 millions de dollars et reçoit de fortes commandes d’acheteurs américains.

Le principal moteur de croissance du groupe Rimac est Rimac Technology, qui vend des technologies de batteries et de véhicules électriques hautes performances à Porsche, Aston Martin, Hyundai et d’autres. La division, qui compte aujourd’hui environ 1 000 employés, développe également une technologie de “robotaxi” autonome, qui reste secrète jusqu’à son éventuel lancement en 2024 ou plus tard.

Le PDG a refusé de fournir des détails, mais a déclaré que la pénurie de matières premières nécessaires aux véhicules électriques forcera probablement l’utilisation de véhicules partagés et autonomes plutôt que la production de masse au cours des prochaines années pour répondre à la demande.

“La contrainte n ° 1 est d’avoir suffisamment de matériaux et de chaîne d’approvisionnement pour convertir la flotte que nous avons à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que la bonne façon de procéder soit de convertir une à une, comme une voiture à moteur thermique pour une voiture électrique, car nous ne les utilisons que 3 % du temps.

“La majorité des gens ne veulent pas nécessairement vraiment posséder une voiture s’il existe une option plus pratique et sûre qui vous emmène du point A au point B”, a déclaré Rimac.

L’activité de capital-investissement de Goldman Sachs Asset Management, SoftBank Vision Fund 2 et d’autres ont investi plus de 500 millions de dollars dans le groupe Rimac en juin, valorisant la société à plus de 2 milliards de dollars.

Le PDG Rimac a déclaré que la société prévoyait d’organiser éventuellement une offre publique initiale, mais pas de si tôt.

“Nous rendrons public à un moment donné”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas pressés. … Nous voulons aller sur le marché quand c’est vraiment le bon moment quand l’entreprise a des finances vraiment très solides et nous en sommes très proches. Donc nous allons entrer en bourse, mais si c’est dans trois ans ou cinq ans ou six ans, je ne sais pas, on verra.”

Il a déclaré que la société attendait en partie à cause du flot de fusions publiques avec des sociétés d’acquisition à vocation spéciale.

“J’étais très publiquement contre ce genre de frénésie qui se produisait au cours des deux dernières années avec les SPAC. Je savais que ça finirait mal et la plupart d’entre eux l’ont fait”, a déclaré Rimac. “Bien sûr, il y a de très bonnes entreprises qui ont également fait un SPAC et sont devenues publiques de cette façon, mais beaucoup de gens ont perdu beaucoup d’argent, en particulier dans l’industrie des véhicules électriques. Nous ne voulions donc pas faire ça.”