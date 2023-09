Aucun signe de Kim Jong Un alors que sa visite en Russie se poursuit et Séoul exprime son inquiétude quant aux réunions avec Poutine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un devait visiter une usine aéronautique russe qui construit des avions de combat, puis visiter la flotte du Pacifique du pays, mais on ne sait pas exactement où il se trouve, la Corée du Sud ayant exprimé jeudi « sa profonde inquiétude et « Je regrette » que sa visite se soit jusqu’à présent concentrée sur l’élargissement de la coopération militaire.

Washington a prévenu que le sommet de mercredi entre Kim et le président russe Vladimir Poutine pourrait déboucher sur un accord permettant à la Corée du Nord de fournir des munitions pour la guerre de Moscou en Ukraine. On craint largement à Séoul que la Corée du Nord reçoive en échange des technologies d’armement avancées de la Russie, notamment celles liées aux satellites espions militaires, ce qui accroîtrait la menace posée par le programme nucléaire militaire de Kim.

« Nous exprimons notre profonde inquiétude et nos regrets qu’en dépit des avertissements répétés de la communauté internationale, la Corée du Nord et la Russie aient discuté des questions de coopération militaire, y compris le développement de satellites, lors de leur sommet », a déclaré Lim Soo-suk, porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

« Toute coopération scientifique et technologique contribuant au développement d’armes nucléaires et de missiles, y compris les systèmes satellitaires impliquant des technologies de missiles balistiques, va à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Lim a également souligné que la délégation de Kim en Russie comprend plusieurs personnes sanctionnées par le Conseil de sécurité pour leur implication dans des activités illicites de développement d’armes en Corée du Nord, notamment le maréchal de l’armée populaire coréenne Ri Pyong Chol et Jo Chun Yong, un responsable du parti au pouvoir qui s’occupe de la politique en matière d’armes. Lim a déclaré que Moscou devrait se rendre compte qu’il y aurait des « impacts très négatifs » sur ses relations avec Séoul si elle poursuivait sa coopération militaire avec la Corée du Nord.

Le ministre sud-coréen de l’Unification, Kim Yung-ho, qui s’occupe des affaires avec la Corée du Nord, a averti que d’éventuels transferts d’armes entre le Nord et la Russie appelleraient des réponses plus fortes de la part de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon, qui ont intensifié leur coopération trilatérale en matière de sécurité pour y faire face. avec des menaces régionales.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi que la Corée du Nord subirait des conséquences si elle fournissait des armes à la Russie.

« Aucune nation sur la planète, personne, ne devrait aider M. Poutine à tuer des Ukrainiens innocents », a déclaré Kirby. Si les pays décident d’aller de l’avant avec un accord sur les armes, les États-Unis prendront la mesure de l’accord et « le traiteront de manière appropriée », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que tout accord qui améliorerait les capacités militaires de la Corée du Nord « nous préoccuperait certainement beaucoup ».

Le monde s’appuie largement sur les médias russes et nord-coréens pour obtenir des informations sur la diplomatie de Kim en Russie, ce qui souligne l’alignement des intérêts entre les pays dotés de l’arme nucléaire et engagés dans une escalade des tensions avec l’Occident.

Un jour après avoir accordé une couverture intense au sommet Poutine-Kim, les médias russes sont restés silencieux sur Kim jeudi après-midi. Les médias d’État nord-coréens ont rendu compte avec un jour de retard des activités de Kim en Russie et ont élaboré leurs reportages pour répondre aux besoins de propagande du gouvernement.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a déclaré jeudi que Kim avait invité Poutine à se rendre en Corée du Nord à un « moment opportun » et que Poutine avait accepté avec « plaisir et réaffirmé sa volonté de perpétuer invariablement » l’histoire de l’amitié entre les nations.

Poutine a déclaré à la télévision d’État russe après le sommet que Kim se rendrait seul dans deux autres villes de l’Extrême-Orient russe, s’envolant pour Komsomolsk-sur-l’Amour, où il visiterait une usine aéronautique, puis se rendrait à Vladivostok pour voir la flotte russe du Pacifique. , une université et d’autres installations.

Lors de leur réunion mercredi au port spatial russe en Extrême-Orient, Kim a promis « un soutien total et inconditionnel » à Poutine dans ce qu’il a décrit comme une « lutte juste contre les forces hégémoniques pour défendre ses droits souverains, sa sécurité et ses intérêts », dans une référence apparente. à la guerre en Ukraine.

La décision de se réunir au cosmodrome de Vostochny suggère que Kim cherche l’aide de la Russie pour développer des satellites de reconnaissance militaire. Il a déjà déclaré qu’ils étaient essentiels pour renforcer la menace de ses missiles à capacité nucléaire, et la Corée du Nord a échoué à plusieurs reprises à placer des satellites espions en orbite.

L’usine aéronautique de Komsomolsk-sur-l’Amour serait un autre site qui pourrait faire allusion à ce que Kim cherche à obtenir de la Russie en échange de l’aide qu’il alimente dans la guerre de Poutine contre l’Ukraine.

Certains analystes se demandent si la Russie, qui a toujours gardé étroitement ses technologies d’armement sensibles, serait disposée à les partager avec la Corée du Nord en échange de ce qui pourrait s’avérer être des approvisionnements limités en munitions acheminées lentement via leur petite liaison terrestre.

Ils affirment que la coopération militaire entre les deux pays pourrait porter davantage sur les capacités conventionnelles, par exemple la Russie pourrait aider la Corée du Nord à améliorer sa force aérienne très vieillissante, qui reste dépendante des avions de combat envoyés par l’Union soviétique dans les années 1980.

Poutine a déclaré aux journalistes que la Russie et la Corée du Nord avaient « beaucoup de projets intéressants » dans des domaines comme les transports et l’agriculture et que Moscou fournissait une aide humanitaire à son voisin. Mais il a évité de parler de coopération militaire, affirmant seulement que la Russie respectait les sanctions interdisant l’achat d’armes à la Corée du Nord.

La réunion de mercredi a eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques vers la mer, prolongeant ainsi une série d’essais très provocateurs depuis 2022, alors que Kim utilisait la distraction causée par la guerre en Ukraine pour accélérer le développement de ses armes.

Litvinova a rapporté de Tallinn, en Estonie. les journalistes d’Associated Press Hyung-jin Kim à Séoul, en Corée du Sud ; Mari Yamaguchi à Tokyo ; et Jim Heintz à Tallinn ont contribué à ce rapport.

Kim Tong-hyung et Dasha Litvinova, Associated Press