Aucun signe clair de la date à laquelle le chef du parti d’opposition thaïlandais prendra le relais après une victoire électorale choquante

Le nouveau Parlement thaïlandais s’est réuni lundi près de deux mois après qu’un parti d’opposition progressiste a remporté une victoire électorale époustouflante, mais rien n’indique encore clairement que son chef pourra devenir Premier ministre et mettre fin à neuf ans de régime dominé par l’armée.

Pour former un gouvernement, un parti doit avoir le soutien d’une majorité combinée de la Chambre des représentants élue et du Sénat nommé par l’armée, qui représente la classe dirigeante conservatrice traditionnelle du pays.

La victoire électorale inattendue du parti Move Forward a alarmé l’establishment au pouvoir, qui le considère comme une menace pour le statu quo et la monarchie. Certains sénateurs ont déjà annoncé leur opposition au chef du parti Pita Limjaroenrat, un homme d’affaires de 42 ans formé à Harvard.

Pita a formé une coalition de huit partis détenant 312 sièges dans la chambre basse de 500 sièges, ce qui la prive d’une majorité globale sans le soutien d’un nombre important des 250 sénateurs.

Les résultats des élections ont montré que le programme progressiste de Move Forward résonnait avec un public fatigué de neuf ans de régime contrôlé par l’armée sous le Premier ministre Prayuth Chan-ocha, qui, en tant que commandant de l’armée, a pris le pouvoir lors d’un coup d’État de 2014 et est revenu en tant que Premier ministre après une élection générale de 2019. .

Mais ce qui a rendu Move Forward populaire auprès de nombreux électeurs, c’est ce qui a alarmé les conservateurs royalistes. Le parti s’est engagé à réformer de nombreuses institutions puissantes, y compris la monarchie et l’armée, qui conservent le pouvoir et l’influence en vertu d’une constitution rédigée sous l’administration de Prayuth.

Alors que les menaces des ennemis idéologiques de Move Forward sont claires, ce qui était moins attendu, ce sont les tensions entre lui et le plus grand partenaire de sa coalition, le parti Pheu Thai.

Le Pheu Thai et ses partis prédécesseurs ont remporté toutes les élections nationales depuis 2001 jusqu’en mai dernier. C’est le dernier d’une série de partis liés à l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, renversé par un coup d’État militaire en 2006.

Les détenteurs du pouvoir royalistes entretiennent depuis longtemps une inimitié envers Thaksin – un populiste milliardaire actuellement en exil. Le coup d’État de Prayuth en 2014 a renversé un gouvernement formé par la sœur de Thaksin, Yingluck Shinawatra.

Move Forward et Pheu Thai se sont disputés pour savoir qui obtiendra le poste de président de la Chambre, qui devrait être choisi par le Parlement mardi.

« La position du président de la Chambre est essentielle car il déterminera l’ordre du jour du Parlement, et donc le degré de transformation politique », a déclaré Tyrell Haberkorn, spécialiste des études thaïlandaises à l’Université du Wisconsin.

Les deux parties ont annoncé un compromis après une réunion lundi. La coalition nommera Wan Muhamad Noor Matha, un chef vétéran du parti Prachachat, pour être le président de la Chambre, et Move Forward et Pheu Thai auront chacun un vice-président. Pita a déclaré que la décision avait été prise de renforcer l’unité entre les alliés de la coalition pour soutenir sa candidature au poste de Premier ministre.

Attachak Sattayanurak, professeur d’histoire à l’Université de Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, a suggéré que la méfiance apparente entre les deux parties est potentiellement la plus grande menace pour l’éventuel poste de Premier ministre de Pita.

Les dirigeants du Pheu Thai, presque par fierté, ne pouvaient pas être considérés comme cédant trop à leur partenaire Move Forward, a-t-il déclaré.

« Le sentiment des gens du parti Pheu Thai, qu’il était un poids lourd, qu’il avait remporté de nombreuses élections et qu’il était capable d’établir l’agenda », a poussé nombre d’entre eux à insister pour que Move Forward intègre le poste de président au Pheu. La part du gâteau de Thai, a-t-il dit.

Cependant, si le Pheu Thai ne parvient pas à montrer un lien incassable avec Move Forward, cela « réduit le pouvoir du groupe qui se dit bloc démocratique » et donne aux sénateurs et à leurs alliés conservateurs « plus de raisons de ne pas choisir Pita », a déclaré Attachak.

Outre les problèmes de Move Forward avec le Sénat et le Pheu Thai, il existe de sérieuses craintes que Pita et son parti soient bloqués par des contestations judiciaires, un destin qui a fait tomber les partis précédents qui se sont opposés à l’establishment conservateur.

Plusieurs gouvernements soutenus par Thaksin et un parti qui était le prédécesseur de Move Forward ont été victimes de décisions de la Commission électorale et de la Commission nationale anti-corruption, deux agences théoriquement indépendantes qui sont souvent considérées comme favorisant l’élite dirigeante, aux côtés de la Cour constitutionnelle.

Pita a été accusé d’avoir violé une interdiction constitutionnelle imposée aux politiciens de détenir des actions dans une entreprise de médias. La société de médias n’est plus en activité et Pita dit que les actions font partie de la succession de son père et ne lui appartiennent pas. La perspective qu’il puisse être banni de la politique et même emprisonné pour ce qui est largement considéré comme une violation technique mineure a fait craindre que l’instabilité politique qui a ravagé la Thaïlande par intermittence depuis 2006 ne revienne de plus belle.