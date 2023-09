Aucun risque d’incendie sur l’autoroute n’est attendu alors que le public prépare son retour à Yellowknife

Les incendies de forêt ne devraient pas poser de problèmes le long de la route reliant l’Alberta aux Territoires du Nord-Ouest alors que les gens retournent chez eux à Yellowknife, Dettah, Ndilǫ et le long de la piste Ingraham dans les prochains jours, selon le gouvernement territorial.

Mike Westwick, un agent d’information sur les incendies pour les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré lundi après-midi que les vents qui « suscitaient certaines inquiétudes » le long de la route 1 étaient passés.

Au cours du week-end, des vents violents devraient attiser les incendies le long de l’autoroute. Ces conditions ont contraint le territoire à suspendre le retour de certains travailleurs essentiels environ deux semaines et demie après que les 20 000 travailleurs de la ville aient été contraints de partir à cause des incendies de forêt.

« Alors que vous vous préparez à voyager, nous ne voyons aucun risque imminent d’incendie pouvant causer des problèmes sur l’autoroute 1 pendant au moins les trois prochains jours », a déclaré Westwick.

Westwick a également déclaré que l’incendie entre Yellowknife et Behchokǫ̀, ainsi que celui le long de la piste Ingraham, étaient toujours maîtrisés. Cela signifie qu’ils ne sont plus considérés comme hors de contrôle, mais ils ne sont pas non plus complètement sous contrôle.

Les travailleurs essentiels ont continué d’arriver à Yellowknife lundi, tandis que le grand public prévoit de retourner dans la capitale des Territoires du Nord-Ouest, l’ordre d’évacuation devant être levé mercredi midi. Elle sera remplacée par une alerte d’évacuation.

Westwick a déclaré lundi que l’ordre d’évacuation des personnes vivant le long de l’autoroute 3, entre Behchokǫ̀ et Yellowknife, serait également rétrogradé en alerte mercredi.

Plus tôt lundi, CBC News a appris que les évacués séjournant dans certains hôtels de Calgary avaient été priés de partir avant que l’ordre d’évacuation ne soit officiellement levé. Au cours de la conférence de presse, les responsables ont déclaré que sept hôtels n’avaient plus la capacité d’accueillir les évacués et qu’ils avaient immédiatement organisé des logements alternatifs pour les personnes.

Le retour à Yellowknife est une entreprise logistique massive – les résidents décidant de faire le voyage de retour sur des vols organisés par le gouvernement territorial ou en véhicule. Les autorités ont averti que les incendies de forêt et les conditions météorologiques pourraient entraîner des retards sur l’autoroute et qu’une fois que les gens rentreront chez eux, certains services feront défaut.

Ailleurs, les pluies récentes dans la région de South Slave, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont atténué les incendies de forêt massifs près de Hay River et de Fort Smith, même si les autorités affirment que des conditions chaudes et sèches devraient revenir plus tard cette semaine.

Vous trouverez ci-dessous les mises à jour en direct de la conférence de presse de lundi après-midi. Ils apparaîtront par ordre décroissant, du plus récent au plus ancien.

17h01 – C’est la fin de la conférence de presse, merci d’avoir lu.

16h59 : NNSL demande si la GRC a dû porter des accusations contre toute personne tentant de rentrer à Yellowknife pendant que l’ordre d’évacuation reste en vigueur. Le caporal Matt Halstead, porte-parole de la GRC, affirme qu’aucune accusation n’a été portée contre qui que ce soit en vertu de la Loi sur la gestion des urgences.

16h58 : CBC News demande quel est le calendrier du retour des résidents d’Enterprise. Bobby Bourque, de l’Organisation régionale de gestion des urgences de South Slave, affirme qu’il reste encore beaucoup de travail à faire dans l’ensemble de la communauté. Il dit qu’il n’y a pas de date limite pour le retour.

16h56 : Cabin Radio demande combien de membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont participé aux efforts de lutte contre les incendies et quelles ressources il restera alors que les FAC se préparent à partir. L’accord de soutien de la CAF prend fin mardi.

Le major Bonnie Wilken, officier des affaires publiques de la Force opérationnelle interarmées Nord (FOI), affirme qu’il y aura encore des forces à Yellowknife. Elle affirme que tous les membres de la FOI resteront et qu’un total de 350 membres ont participé aux efforts de lutte contre les incendies sur le territoire.

16h51 : Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les clients des hôtels n’avaient pas été informés plus tôt qu’ils allaient devoir quitter leur hébergement, Tordiff a répondu qu’ils avaient attendu lundi parce qu’ils voulaient d’abord avoir des solutions pour les gens.

16h42 : Robert Tordiff, de l’exécutif et des Affaires autochtones du territoire, affirme que dès qu’ils ont découvert que les chambres d’hôtel n’étaient plus disponibles, ils ont immédiatement agi. Tordiff dit que le territoire a découvert que les hôtels de Calgary étaient pleins samedi soir.

16h41 : Une autre question est posée sur la situation hôtelière. Certaines personnes à Calgary sont obligées de déménager en raison de problèmes de capacité. Jay Boast, un agent d’information de l’Organisation de gestion des urgences, dit qu’il y a eu une « ride » lundi, mais qu’ils sont reconnaissants envers l’Alberta.

16h34 : True North Now pose des questions sur le potentiel d’incendies persistants. (Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Shane Thompson, a fait des commentaires à ce sujet au réseau CBC News Network plus tôt lundi.)

Westwick affirme que les incendies persistants sont une réalité dans la forêt boréale. « Mais quand il y a de grands incendies », ils deviennent certainement plus probables, dit-il.

16h31 : CKLB Radio demande combien de personnes ont été touchées par le remaniement des hôtels. Boast dit qu’ils ne savent pas exactement combien.

16h30: Bassi-Kellett ajoute qu’ils ont examiné de quels services la ville a réellement besoin dans l’immédiat pour déterminer le nombre de travailleurs dont elle a besoin.

16h27: Radio-Canada demande combien de travailleurs essentiels devraient être de retour à Yellowknife d’ici mercredi. Sheila Bassi-Kellett, directrice municipale de Yellowknife, dit qu’elle n’a pas d’estimation.

16h26 : « Nous disposons de mécanismes pour suivre les gens », déclare Tordiff, faisant référence aux personnes sans abri. Il dit qu’ils ont également le choix de rester s’ils le souhaitent, mais il espère qu’ils reviendront chez eux là où se trouvent leurs amis et leur famille.

16h25 NNSL pose des questions sur les personnes sans logement et sur ce qui est fait pour les contacter et les ramener chez elles. Robert Tordiff, sous-ministre de l’Exécutif et des Affaires autochtones du territoire, affirme qu’ils ont travaillé avec des organisations non gouvernementales à Calgary pour suivre les résidents des Territoires du Nord-Ouest sans logement.

16h23 : Eric Bowling, de NNSL, demande si les Territoires du Nord-Ouest couvriront les personnes qui ne reviendront pas immédiatement. Boast dit que les évacués bénéficieront d’un logement couvert jusqu’au 8 septembre, mais il pourrait y avoir d’autres discussions à ce sujet.

16h21 : Cabin Radio demande combien d’hôtels à Calgary ont cessé d’avoir de la place pour les évacués des Territoires du Nord-Ouest.

Jay Boast, porte-parole de l’Organisation de gestion des urgences, a déclaré que sept hôtels étaient touchés par des problèmes de vacance.

16h17 : Cabin Radio demande une mise à jour sur la disponibilité de l’aéroport pour les vols commerciaux.

Jeffrey Edison, un responsable du ministère de l’Infrastructure du territoire, a déclaré que l’aéroport serait ouvert aux opérations commerciales d’ici mercredi, mais les défis restent nombreux. Edison a déclaré que de nombreux employés devaient se rendre à Yellowknife.

16h15 : Luke Carroll, journaliste à CBC North, pose des questions sur les personnes à qui on demande de quitter leur hôtel le 5 septembre. Boast dit que les hôtels sont des entreprises privées et que les évacués des Territoires du Nord-Ouest sont des invités, mais il affirme également que le gouvernement territorial a été en mesure de réagir rapidement et de garantir tout le monde a un logement.

16h13 : Parlant de Fort Smith, Westwick a déclaré que les équipes avaient également réussi à empêcher le feu d’atteindre la communauté. « C’était une défense bien organisée dans des conditions vraiment difficiles. » Westwick rappelle aux gens qu’il n’est toujours pas sécuritaire de retourner à Fort Smith.

16h12 : Westwick affirme avoir réussi à protéger les structures de Hay River malgré les vents violents et la proximité de l’incendie avec la ville. Il dit que la pluie permettra aux équipes de mettre en place davantage de protections autour de la ville.

Mais Westwick dit que des conditions plus sèches s’annoncent. « Nous avons un feu brûlant et profond » près de la communauté, a-t-il déclaré.

16h10 : Pour ceux qui rentrent chez eux dans les prochains jours : Westwick dit qu’il y aura des équipes routières sur l’autoroute 1 dans un avenir prévisible. Il dit que cela signifie que les gens doivent être prudents lorsqu’ils conduisent.

16h08 : Mike Westwick, agent d’information sur les incendies aux Territoires du Nord-Ouest, affirme qu’il y a de bonnes nouvelles pour les habitants de Yellowknife, Dettah, Ndilǫ et d’Ingraham Trail. Il affirme que deux incendies sont toujours maîtrisés dans la région et qu’il ne devrait pas y avoir de conditions dangereuses le long de l’autoroute au cours des trois prochains jours.

16h07 : Boast dit qu’il y aura un vol au départ de Winnipeg et de Whitehorse jeudi, en raison du faible nombre de personnes dans les deux communautés.

Boast parle également de personnes qui ont été expulsées de leurs hôtels à Calgary. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici .

16h06 : Boast, parlant du retour à Yellowknife, dit qu’il y aura des supports le long de l’autoroute pour assurer un retour en toute sécurité.

16h05 : Jay Boast, agent d’information de l’Organisation de gestion des urgences des Territoires du Nord-Ouest, commence la conférence de presse en affirmant que les pluies récentes dans la région de South Slave sont « encourageantes » et « prometteuses », mais rappelle aux gens qu’il n’est toujours pas sécuritaire de revenir.

