Aucun risque accru d’autisme observé chez les bébés nés pendant la pandémie | Santé

Principaux points à retenir

Les enfants nés pendant la pandémie ne présentent pas de risque plus élevé d’autisme

Il n’y a aucune différence dans les dépistages de l’autisme entre les enfants avant et pendant les confinements et la distanciation sociale

Sur cette base, les chercheurs estiment qu’une augmentation de l’autisme liée à la pandémie est peu probable.

LUNDI 23 septembre 2024 (HealthDay News) – Les enfants nés au cours de la première année de la COVID 19 Les femmes ayant souffert de la pandémie ne semblent pas présenter de risque plus élevé d’autisme, même si elles ont été exposées à la COVID dans l’utérus, selon une nouvelle étude.

L’étude rassure les médecins et les parents qui s’inquiètent de la santé développementale des enfants nés pendant la pandémie, a déclaré le chercheur principal. Dr Dani Dumitriuprofesseur associé de pédiatrie et de psychiatrie à l’Université Columbia à New York.

« On sait que le risque d’autisme augmente avec pratiquement n’importe quel type d’agression subie par la mère pendant la grossesse, y compris l’infection et le stress », a expliqué Dumitriu dans un communiqué de presse de l’université. « L’ampleur de la pandémie de COVID a fait craindre aux pédiatres, aux chercheurs et aux scientifiques du développement une augmentation des taux d’autisme. »

« Mais, ce qui est rassurant, nous n’avons trouvé aucune indication d’une telle augmentation dans notre étude », a ajouté Dumitriu.

Pour l’étude, les chercheurs ont suivi la santé de près de 2 000 enfants nés dans deux hôpitaux presbytériens de New York, le Morgan Stanley Children’s Hospital et l’Allen Hospital, entre janvier 2018 et septembre 2021.

Les parents ont rempli des questionnaires de dépistage conçus pour aider les pédiatres à évaluer le comportement et le développement d’un tout-petit.

Les chercheurs n’ont constaté aucune différence dans les dépistages de l’autisme entre les enfants nés avant et après le début de la pandémie.

« Le COVID est encore assez répandu, c’est donc une nouvelle réconfortante pour les femmes enceintes qui craignent de tomber malades et qui craignent l’impact potentiel sur le risque d’autisme », a noté Dumitriu.

Sur la base de ces résultats, Dumitriu pense qu’il est peu probable qu’une augmentation de l’autisme liée au COVID se produise.

« Les enfants qui étaient dans l’utérus au début de la pandémie atteignent maintenant l’âge où les premiers indicateurs d’autisme apparaissent, et nous ne les voyons pas dans cette étude », a déclaré Dumitriu. « Et comme il est bien connu que l’autisme est influencé par l’environnement prénatal, c’est très rassurant. »

Il est important de noter que l’étude n’a pas examiné directement les diagnostics d’autisme, mais uniquement le risque d’autisme évalué par les questionnaires de dépistage, a ajouté Dumitriu.

« Il est trop tôt pour disposer de chiffres définitifs sur le diagnostic », a-t-elle déclaré. « Mais ce test est prédictif et il ne montre pas que l’exposition prénatale au COVID ou à la pandémie augmente la probabilité d’autisme. »

Des études antérieures sur des bébés nés à la suite d’autres pandémies, de catastrophes naturelles, de famines et de guerres ont montré que des troubles du développement comme l’autisme peuvent être potentiellement déclenchés par l’exposition d’une mère au stress, ont noté les chercheurs.

Ces conditions n’apparaissent souvent pas avant l’adolescence ou même au début de l’âge adulte.

« Nous devons reconnaître l’expérience et l’environnement uniques des enfants nés pendant la pandémie – y compris le stress parental et l’isolement social – et continuer à les surveiller pour détecter d’éventuelles différences développementales ou psychiatriques », a déclaré l’enquêteur principal. Morgan Firesteinchercheur associé en psychiatrie à Columbia.

Plus d’informations

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont plus d’informations sur le sujet. Pandémie et diagnostic de l’autisme.

SOURCE : Université de Columbia, communiqué de presse, 23 septembre 2024

Ce que cela signifie pour vous

Les parents d’enfants nés pendant la pandémie de COVID-19 devraient faire régulièrement examiner leurs enfants pour détecter l’autisme et d’autres troubles du développement.