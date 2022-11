Aucun rapport d’ingérence chinoise: Élections Canada

Le directeur général des élections d’Élections Canada, Stéphane Perrault, a déclaré mardi aux députés qu’il n’avait reçu aucun rapport sur l’ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019.

Les commentaires de Perrault ont été faits en réponse à Global News rapportant que la Chine aurait interféré avec les élections fédérales canadiennes de 2019, en partie en finançant les campagnes d’au moins 11 candidats, et que le Premier ministre Justin Trudeau a été informé des allégations en janvier. CTV News n’a pas vérifié de manière indépendante les reportages de Global News, ce que Trudeau a également contesté.

« À mon avis, il n’y a aucune raison de croire que ce n’était pas une élection libre et équitable », a déclaré Perrault à plusieurs reprises au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes lors de sa comparution d’une heure mardi.

“Je n’ai reçu aucun rapport concernant des cas spécifiques de non-respect de la législation ou des cas spécifiques d’ingérence chinoise dans les élections”, a-t-il également déclaré.

Perrault a déclaré qu’il avait le plus grand respect pour les médias, mais qu’il serait «prématuré de tirer des conclusions» des reportages des médias en dehors des enquêtes du commissaire d’Élections Canada.

Dans une déclaration à CTV News, une porte-parole de la commissaire aux élections fédérales (CCE) Caroline Simard a confirmé que son bureau a reçu une plainte du Bloc québécois concernant des allégations d’ingérence étrangère et qu’il examine toutes les plaintes qu’il reçoit.

« Le CCE prend toutes les plaintes au sérieux et, le cas échéant, mène une enquête approfondie. Ce n’est qu’à la fin d’un examen ou d’une enquête – et uniquement dans les cas où des mesures formelles de conformité ou d’application sont prises – que des informations limitées sont mises à la disposition du public et des médias », a déclaré la porte-parole Myriam Crousette dans un e-mail.

Pendant ce temps, interrogé par des journalistes, Trudeau a souligné le comité indépendant en place tout au long des élections fédérales de 2019 et 2021 pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’ingérence d’entités étrangères. Dans les deux cas, Trudeau a déclaré avoir été assuré par cet organe que “l’intégrité de nos élections n’a pas été compromise”.

Il a également répété qu’il n’avait jamais été informé du fait que la Chine finançait des candidats électoraux canadiens.

“Aucune information ne m’a jamais été donnée sur le financement des candidats fédéraux par la Chine”, a-t-il déclaré.

La relation du Canada avec la Chine a occupé le devant de la scène la semaine dernière après qu’un échange tendu entre le président chinois Xi Jinping et Trudeau au sommet du G20 à Bali a été filmé.

Dans la vidéo, Xi dit à Trudeau qu’il était “inapproprié” pour lui de partager avec les médias ce dont les deux hommes ont discuté lors d’une réunion privée. Plus tôt dans la semaine, des responsables canadiens ont déclaré aux journalistes voyageant avec la délégation que Trudeau avait discuté des activités d’ingérence présumées de la Chine au Canada avec Xi.

Faisant référence à la déclaration de Trudeau selon laquelle il n’a jamais été informé de l’ingérence électorale de la Chine lors des élections de 2019, la chef adjointe du parti conservateur Melissa Lantsman a tweeté qu’il est “difficile d’imaginer se plaindre au président de quelque chose dont vous n’avez pas été informé”. Depuis que les rapports ont fait surface pour la première fois, les conservateurs ont demandé au gouvernement d’être plus ouvert au sujet des allégations.

Lors de la réunion du comité de mardi, Perrault a expliqué qu ‘«il y avait des yeux sur la balle» avant les élections fédérales de 2019 et 2021, en partie par inquiétude quant à d’éventuels cas d’ingérence étrangère. Mais il a dit qu’aucun rapport n’avait été fait à son bureau sur des cas spécifiques.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a également été interrogé sur les rapports alors qu’il se rendait mardi à une réunion du cabinet. Il a déclaré aux journalistes que les services de sécurité prenaient la situation au sérieux.

“C’est un problème sérieux”, a déclaré Lametti. “Lorsque vous traitez de questions de sécurité nationale, vous devez agir de manière très prudente.”

Il a ajouté : « Évidemment, il y a un besoin de transparence, mais il y a aussi un besoin pour nos services de sécurité de protéger leurs sources, de protéger les méthodes par lesquelles ils recueillent leurs renseignements, tout cela est important, nous devons donc agir avec prudence.