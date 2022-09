Aucun projet de retrait d’Angleterre malgré le rebuffade de l’euro

La défenseuse anglaise Steph Houghton a déclaré qu’elle était frustrée de manquer le Championnat d’Europe féminin de cet été, mais a ajouté qu’elle n’envisageait pas de se retirer du football international avant la Coupe du monde en 2023.

Houghton, qui a subi une déchirure du tendon d’Achille en septembre 2021 et a ensuite subi une intervention chirurgicale, a été exclu de l’équipe de Sarina Wiegman pour le tournoi à domicile cette année.

L’Angleterre a remporté l’Euro devant une foule record à Wembley après avoir battu l’Allemagne en finale en juillet.

Houghton est revenu à l’action pour Manchester City cette saison et a déclaré qu’il était trop tôt pour suivre les anciens coéquipiers du club et internationaux Jill Scott et Ellen White à la retraite.

Scott et White ont annoncé qu’ils raccrochaient les crampons en août après avoir aidé l’Angleterre à remporter l’Euro.

“Je ne veux vraiment pas terminer ma carrière en Angleterre avec une blessure”, a-t-elle écrit dans The Players Tribune mercredi.

“Je sais que Jill et Ellen sont sorties en beauté et que c’était le bon moment pour elles, mais je ne suis pas encore prête à clore ce chapitre.

“Cela dit, je sais que je dois être réaliste, et il y aura des conversations avec Sarina au cours des prochains mois. Nous verrons ce qui se passera ensuite, mais pour le moment, je suis simplement déterminé à profiter de chaque instant.”

La Coupe du monde se jouera de juillet à août en Australie et en Nouvelle-Zélande l’année prochaine.