Aucun projet de loi sur l’assurance-médicaments cette année ne serait une rupture, déclare le chef du NPD Jagmeet Singh

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que si le gouvernement libéral ne présente pas et n’adopte pas un projet de loi sur l’assurance-médicaments à la Chambre des communes cette année, il le considérera comme un briseur d’entente.

Son parti a signé un accord de confiance et d’approvisionnement avec les libéraux en mars dernier, dans lequel le NPD a accepté de soutenir le gouvernement minoritaire lors de votes clés jusqu’en 2025.

En échange, les libéraux feraient avancer certaines priorités communes, notamment l’adoption d’une loi sur l’assurance-médicaments d’ici la fin de cette année.

“Nous voulons voir un cadre national présenté au Parlement et adopté au Parlement avant la fin de l’année”, a déclaré Singh jeudi lors de la deuxième journée de la retraite du caucus de son parti à Ottawa.

“C’est quelque chose pour lequel nous nous sommes battus dans l’accord, nous avons négocié et nous nous attendons à y être.”

L’accord stipule qu’un projet de loi sur l’assurance-médicaments doit être déposé d’ici la fin de 2023 et qu’une “Agence nationale du médicament” sera chargée de “développer un formulaire national de médicaments essentiels et un plan d’achat en gros d’ici la fin de l’accord”.

“S’ils ne donnent pas suite à ce que nous les avons forcés à accepter, nous avons alors le pouvoir ou l’option de retirer notre soutien”, a déclaré Singh.

Un porte-parole du bureau du ministre de la Santé a déclaré que le gouvernement libéral restait engagé envers l’assurance-médicaments et s’engageait avec les provinces et les territoires sur la création d’un programme national.

«Nous prenons des mesures importantes en vue de déposer une loi canadienne sur l’assurance-médicaments en 2023», a déclaré Guillaume Bertrand dans un courriel. Cependant, il n’a pas fourni de calendrier plus précis.

Les soins de santé demeurent une priorité absolue pour les néo-démocrates alors qu’ils se dirigent vers la prochaine séance, qui devrait commencer le 30 janvier.

Les parties ont fait plusieurs avancées sur leur accord depuis sa signature il y a près d’un an.

Les deux parties affirment également qu’elles sont sur la bonne voie pour respecter leur engagement en matière de soins dentaires. La subvention créée à l’automne couvre les enfants de moins de 12 ans des ménages à faible revenu. Cette année, on s’attend à ce que la couverture soit étendue aux adolescents, aux personnes âgées et aux personnes vivant avec un handicap.

Les libéraux ont présenté cet automne d’autres mesures qui reflétaient les priorités du NPD, notamment un supplément de loyer unique pour les locataires à faible revenu et un doublement temporaire du remboursement de la TPS.

Si les néo-démocrates devaient se retirer de l’accord, le gouvernement minoritaire devrait solliciter le soutien du NPD ou d’autres partis au cas par cas.

D’autres éléments de l’accord sont également toujours en suspens, notamment la création d’un projet de loi « transition juste » destiné à soutenir les travailleurs qui pourraient être touchés par une transition vers une économie plus verte.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a signalé qu’Ottawa irait de l’avant ce printemps avec une législation pour fournir le cadre de son plan d’emplois dans l’énergie verte.

Singh l’a décrit comme un moyen d’investir dans l’énergie propre tout en créant des « emplois syndiqués bien rémunérés ».

Bien qu’aucun projet de loi ne soit encore sur la table, il a déjà été utilisé comme coin politique en Alberta, la province étant à quelques mois d’élections générales.

Les PDG de certaines des plus grandes entreprises de sables bitumineux de l’Alberta ont fait valoir que la transition vers une production d’énergie produisant des émissions nettes nulles serait un important créateur d’emplois.

Mais la première ministre Danielle Smith et la chef du NPD provincial Rachel Notley ont critiqué Ottawa au sujet de la législation envisagée, craignant qu’elle ne nuise au secteur pétrolier et gazier et affirmant que le gouvernement fédéral n’a pas suffisamment consulté les Albertains.

« Cette perspective qu’ils en débattent à Ottawa en ce moment, alors que nous sommes au milieu de ce qui est presque une campagne électorale, sans nous à la table est tout simplement inacceptable. Ce n’est pas comme ça qu’on dirige le pays », a déclaré Notley aux journalistes à Calgary mercredi.

Elle a dit qu’elle avait été «très claire pour tout le monde», y compris «Jagmeet Singh, Justin Trudeau, tous les députés à Ottawa».

Singh a déclaré que Notley est un défenseur des travailleurs et que si elle soulève des inquiétudes au sujet du projet de loi qui n’a pas encore été déposé, les néo-démocrates fédéraux écouteront. Mais il est resté ferme sur le fait que son parti soutiendra un projet de loi visant à promouvoir la production d’énergie propre.

—Mickey Djuric, La Presse canadienne

Plan d’assurance-médicaments de la politique fédérale