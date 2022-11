“Aucun progrès” dans les discussions sur le financement des soins de santé, selon les premiers ministres

Les premiers ministres du Canada affirment qu'”aucun progrès” n’a été réalisé avec Ottawa sur le financement des soins de santé alors que les discussions entre les ministres fédéral et provinciaux de la Santé se terminent à Vancouver.

Les provinces et les territoires se sont unis pour demander au gouvernement fédéral de faire passer sa part des coûts des soins de santé de 22 % à 35 %.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, est à Vancouver pour deux jours de discussions avec ses homologues provinciaux et territoriaux et devrait prendre la parole plus tard mardi une fois les réunions terminées.

S’adressant aux journalistes lundi, Dulcos a déclaré que bien qu’Ottawa soit prêt à s’engager à augmenter le financement de la santé pour les provinces et les territoires, ils doivent à leur tour s’engager à étendre l’utilisation d’indicateurs de santé clés communs et à construire une “classe mondiale” système de données de santé.

REGARDER | « Le gouvernement fédéral augmentera l’argent pour les soins de santé » — Trudeau

« Le gouvernement fédéral augmentera l’argent pour les soins de santé » — Trudeau À la fin de la deuxième journée de réunions entre le gouvernement fédéral et les dirigeants provinciaux de la santé, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que le gouvernement fédéral étendra les transferts en matière de santé aux provinces.

Mais dans la déclaration qu’ils ont publiée mardi après-midi, les premiers ministres ont déclaré que les pourparlers n’avaient abouti à rien et ont appelé à une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau.

“Les Canadiens devraient pouvoir recevoir des services de santé de haute qualité maintenant et pour l’avenir. Il est temps que le premier ministre honore son engagement et vienne à la table”, a déclaré la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, dans le communiqué.

Lors d’une conférence de presse indépendante plus tôt mardi, Trudeau a laissé entendre que les provinces ont été lentes à améliorer les services de santé.

“Si les provinces continuent de ne pas améliorer leurs services de prestation de soins de santé, il n’est pas surprenant que les Canadiens soient de plus en plus frustrés”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas qu’une question d’argent. Il s’agit de créer un système de soins de santé plus fort et plus robuste dans tout le pays.”