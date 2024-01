Aucun procès-verbal n’a été tenu des réunions du « commandement en or » de Nicola Sturgeon, selon l’enquête Covid | Enquête Covid

L’enquête britannique Covid a du mal à comprendre comment Nicola Sturgeon a pris des décisions clés pendant la pandémie parce que ses réunions de « commandement en or » n’ont pas été enregistrées, a appris l’enquête.

Jamie Dawson KC, l’avocat écossais de l’enquête, a déclaré qu’il semblait que le gouvernement écossais n’avait pas enregistré les discussions lors des réunions « en or » cruciales de Sturgeon avec une petite poignée de ses conseillers et ministres de haut rang en 2020 et 2021.

Sturgeon a exclu Kate Forbes, alors secrétaire aux Finances de l’Écosse, de ces réunions tout au long de l’année 2020. Forbes a déclaré mardi à l’enquête qu’elle ne savait pas que le commandement de l’or existait jusqu’à ce qu’elle soit invitée à participer à l’une de ses réunions en 2021.

Dawson a déclaré que l’enquête avait demandé au gouvernement écossais les procès-verbaux des réunions de commandement de l’or et des réunions de son groupe de résilience d’urgence, pour ensuite se faire répondre qu’aucun document officiel n’avait été établi.

S’exprimant pendant que Forbes témoignait, Dawson a déclaré : « Par conséquent, il devient difficile de comprendre quel est précisément le processus décisionnel ultime, lorsqu’il n’y a aucune trace de la manière dont ces décisions ont finalement été prises. »

Sturgeon, John Swinney, alors adjoint de Sturgeon, et de hauts fonctionnaires supprimaient régulièrement les messages WhatsApp, a également établi l’enquête. Swinney a commencé son témoignage après Forbes, Sturgeon devant comparaître à l’enquête mercredi.

Forbes, qui a pris ses fonctions de secrétaire aux Finances en février 2020, a confirmé qu’elle avait été exclue de toutes les réunions du groupe or en 2020. Dawson a déclaré qu’au moins six de ces réunions ont eu lieu cette année-là.

Interrogée par Heather Hallett, présidente de l’enquête, sur les raisons pour lesquelles elle pensait avoir été exclue « compte tenu de son ancienneté », Forbes a déclaré qu’elle ne savait même pas qu’ils existaient avant 2021, et elle a convenu avec Dawson qu’ils auraient tous dû être enregistrés.

“Je ne suis même pas sûre d’être au courant de leur existence parce que je me souviens que lorsque j’ai été invitée à mon premier événement, je ne savais pas vraiment de quoi il s’agissait jusqu’à ce que quelqu’un m’explique”, a-t-elle déclaré. «Je m’attendrais à être invité à toute réunion ayant des implications financières importantes.»

Elle a dit qu’il était possible que Fiona Hyslop, la secrétaire à l’Economie, ait participé à certains d’entre eux.

Humza Yousaf, le successeur de Sturgeon au poste de Premier ministre, a déclaré la semaine dernière à l’enquête qu’un groupe tournant de ministres avait pris part aux réunions sur l’or. On lui a montré un message WhatsApp de Jason Leitch, le conseiller clinique national du gouvernement, se plaignant de « certains premiers ministres « gardent les petites manigances », comme toujours. En fait, elle ne veut aucun de nous.

Yousaf a déclaré que les décisions du groupe or étaient parfois nécessaires pour finaliser ou ajouter des détails aux décisions du cabinet. “Il y a eu des moments où l’ancien premier ministre avait besoin d’une liste de distribution plus serrée et souhaitait prendre une décision sur une question très spécifique”, a-t-il déclaré.

Lors d’un questionnement détaillé sur les dépenses du gouvernement écossais, Forbes a souscrit aux remarques d’un haut responsable écossais selon lesquelles il avait initialement répondu à la crise imminente début 2020 par une « léthargie » par rapport au gouvernement britannique.

Elle a déclaré que le gouvernement écossais était plongé dans ses préparatifs budgétaires normaux. « Avec le recul, il aurait dû y avoir beaucoup plus de discussions sur la manière de budgétiser la pandémie » début 2020, a-t-elle déclaré.

Elle a souscrit aux plaintes de Mark Drakeford, le premier ministre du Pays de Galles, selon lesquelles l’incapacité du Trésor à financer les confinements locaux et les « coupe-feu » dans les pays décentralisés était « l’une des décisions les plus malavisées de la pandémie ».

Drakeford a déclaré que le ministère « agissait comme un Trésor pour l’Angleterre plutôt que comme un Trésor pour l’ensemble du Royaume-Uni ». Forbes a déclaré que le Trésor avait ignoré les « commentaires prophétiques » du Pays de Galles et de l’Écosse sur la nécessité de dépenses supplémentaires en matière de congé jusqu’à ce que l’Angleterre doive à nouveau se verrouiller.